Anul trecut, Simona Halep s-a trezit în centrul unui scandal monstru după ce a fost depistată cu Roxadustat la US Open. Odată cu apariția acuzațiilor de dopaj, colegele sale din WTA, cu câteva excepții, i-au întors spatele româncei. Aceasta ar fi putut obține o audiere rapidă având susținerea lor, însă de șapte luni este suspendată provizoriu.

Jurnalista americană Amy Lundy Dahl susține că Simona Halep a fost trădată de Consiliul Jucătoarelor WTA, care ar trebui să apere interesele tuturor sportivelor din circuitul de tenis profesionist.

„Problema aici este că grupul care ar putea să o susțină, format din membrele Consiliului Jucătoarelor WTA, nu se grăbește să o readucă pe Simona Halep în circuit! Ea este concurenta lor. Ar trebui să existe o asociație de jucători precum cea din NBA”, a spus Amy Lundy Dahl, care colaborează cu ESPN și Tennis Channel.

Anul acesta, Consiliul Jucătoarelor WTA este format din Victoria Azarenka (Belarus), Madison Keys (SUA), Jessica Pegula (SUA), Sloane Stephens (SUA), Donna Vekic (Croația), Magda Linette (Polonia), Gabriela Dabrowski (Canada) și Aleksandra Krunic (Serbia).

The problem here: the group that could potentially stick up for her— members of WTA Player Council— aren’t in any particular rush to get Simona Halep back on tour. She’s their competitor. There really needs to be a players association like the NBAPA. https://t.co/JzHOJdDttd

— Amy Lundy Dahl (@AmyLundyDahl) April 28, 2023