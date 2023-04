Thomas Johansson, antrenorul de tenis al Soranei Cîrstea, a vorbit sâmbătă, 29 aprilie 2023, despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep, mărturisind că își dorește să o vadă curând pe terenul de tenis pentru că este „o jucătoare uimitoare” și „o fată drăguță”.

„Simona este o jucătoare uimitoare şi o fată drăguţă. Ea a fost foarte bună, a avut rezultate extraordinare, una dintre jucătoarele puternice când era în top. Ce pot spune este că, bineînţeles, ne dorim să revină. E o jucătoare atât de bună şi sper că toate lucrurile se vor rezolva curând.

A avut rezultate foarte bune, în special pe zgură. Pot spune că am lipsit de pe teren 14 luni din cauza unei accidentări şi mi-a lipsit tenisul în fiecare zi. Cred că este acelaşi lucru pentru Simona. Sper că va reveni pe teren”, a declarat, sâmbătă, Thomas Johansson, relatează Antena 3 CNN.

Cu o zi în urmă, Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a anunțat, prin intermediul rețelor sociale, că nu este implicată în judecarea cazului Simonei Halep, Programul Antidoping în Tenis fiind condus şi aplicat de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

„ITF nu are nicio implicare în desfăşurarea acestui caz deoarece Programul Antidoping în Tenis este condus şi aplicat de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), în numele ATP, WTA, ITF şi al turneelor de Grand Slam”, este mesajul postat, vineri, pe contul de Twitter al instituției respective.

ITF statement regarding comments made by Simona Halep:

„The ITF has had no involvement in the management of this case, as the Tennis Anti-Doping Programme is managed and enforced by the International Tennis Integrity Agency (ITIA) on behalf of the ATP, WTA, ITF and Grand Slams.”

