Într-o singură săptămână, prețul carburanţilor s-a majorat de cinci ori, litrul de motorină depășește deja 9 lei, iar litrul de benzină e mai scump cu 20 de bani.

Astăzi, 23 octombrie 2022, cel mai mare preț pentru un litru de motorină este în Timișoara: 9,04 lei. În București, cel mai mare preț pentru un litru de motorină este de 9,01 lei. De la 1 octombrie și până acum, litrul de benzină s-a scumpit cu aproape 60 de bani. La începutul acestei luni, un litru de motorină costa doar 7,95 lei, iar un litru de benzină era 6,60 lei.

Astăzi, pentru un plin de motorină de 50 de litri șoferii trebuie să plătească cu 28 de lei mai mult decât la începutul lunii, iar pentru un plin de benzină de 50 de litri românii trebuie să achite cu 22 de lei mai mult decât pe 1 octombrie. Potrivit analiștilor economici, diferența de preț dintre un litru de benzină și un litru de motorină este atât de mare pentru că România nu produce suficientă motorină, astfel încât să acopere totalul necesar, relatează Antena 3.

Vă amintim că, luna trecută, Guvernul de la București a decis să mențină compensarea prețului la carburant de 50 de bani pe litru până la data de 31 decembrie 2022.

Bogdan Chirițoiu, prima reacție după scumpirile la combustibili

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a vorbit, recent, despre ultimele majorări ale carburanţilor. Acesta a spus că nu are indicii că s-ar fi schimbat ceva în comportamentul companiilor faţă de perioada din vară, când acestea ar fi acţionat corect, precizând că instituţia pe care o conduce este cu ochii pe acestea.

„Am spus două lucruri astă-vară. Că am văzut reducere de 50 de bani că a fost transmisă în preţ, deci companiile mari pe care le monitorizăm şi la care avem date prin monitorul preţurilor la carburanţi, aceste companii s-au conformat şi măsura reducerii 50 de bani, parte suportată de buget, parte suportată de companii a funcţionat. Am reluat analizele noastre şi am găsit aceleaşi rezultate pe care le-am văzut acum câţiva ani.

Când variază preţul materiei prime, preţul internaţional al barilului, vedem impactul în preţuri, atât în sus, cât şi în jos, îl vedem într-o săptămână, în două săptămâni. Mare parte se transmite într-o săptămână, aproape integral se transmite în două săptămâni, cu egală amplitudine şi cu egală viteză şi în sus şi în jos. A fost o concluzie care ne-a bucurat şi ne-a surprins în acelaşi timp. A fost o surpriză plăcută”, a afirmat Bogdan Chiriţoiu, relatează news.ro.

El a menţionat că reprezentanţii Consiliului Concurenţei monitorizează în continuare companiile care vând carburanţi.

„Nu au fost semne că lucrurile nu au mers bine astă-vară. Acum după decizia OPEC+ de a reduce producţia, de a anunţa o viitoare reducere a producţiei de combustibil aţi văzut că a fost, mai ales o anumită creştere a preţului barilului, deci din punctul ăsta de vedere ne aşteptam, s-a dus de la sub 90 la peste 90, dar sub 100. O anumită creştere era de aşteptat. Nu pot să vă comentez fiecare creştere în parte.

Monitorizăm piaţa, dar ne ia câteva zile să monitorizăm. Monitorizăm piaţa şi dacă e nevoie să intervenim, vom interveni. Avem bază legală. Guvernul a prelungit intervenţia la 50 de bani, inclusiv mijloacele de supraveghere şi de sancţionare, avem instrumentele legale, dar luni de zile mi se pare că lucrurile s-au desfăşurat corect. Nu am indicii în momentul de faţă că s-ar fi schimbat ceva în comportamentul companiilor, dar suntem cu ochii pe ei”, a precizat preşedintele Consiliului Concurenţei.