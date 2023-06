Loredana Apreutese este de peste 10 ani în managementul companiei, fiind și acționară în cadrul grupului IAH. Prezentăm mai jos răspunsurile complete oferite de CEO-ul companiei în cadrul răspunsurilor primite privind nominalizarea sa în Top 100 Manageri:

1. Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

Nu aș putea alege un anume proiect de succes pentru că fiecare proiect îl tratăm cu același interes și seriozitate, indiferent de dimensiunea acestuia. Totdeauna am considerat că fiecare persona ori departament are rol esențial și toate funcționează perfect doar împreună, în armonie, corectitudine și bună comunicare. Pentru mine, ceea ce facem în International Alexander Holding nu reprezintă un simplu job sau business, este multă pasiune și ambiție și cu fiecare proiect povestea devine și mai intensă.

Compania așa cum știți a pornit în anul 2003 cu un camion și s-a dezvoltat pas cu pas, livrând în mod constant performanță și dezvoltare. În 2022 dacă ar fi să concluzionam, succesul este marcat de integrarea cu succes a tuturor proiectelor de transport, logistică integrată și producție, Internațional Alexander fiind un integrator independent de servicii 4PL, cu prezența în România, Ungaria, Serbia, Cehia și Germania.

Fie că vorbim de transport rutier de marfă, maritim, aerian, feroviar, ori depozite clasa A construite de noi, logistică integrată direct în fabricile clienților, transport mașini ori direct producție, International Alexander este un nume de referință al industriei. Iar satisfacția vine din validarea companiei de către clienții noștri, alături de care am dezvoltat parteneriate pe termen lung, având că scop comun stabilitate și continuitate în business.

Și pentru că businessul înseamnă în final cifre, aș mai adaugă că grupul International Alexander a încheiat anul 2022 cu o cifra de afaceri de 280 milioane de euro. Și las pe final, adevăratul motiv pentru care International Alexander Holding este un business de succes: o echipa loială, un nucleu de management cu valori bine definite și aliniate pentru același scop comun și cu răbdare de a se bucură pe termen lung de rezultatele muncii noastre de echipa.

2. Care este cel mai mare proiect din carieră dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Cel mai important proiect este livrarea de performanță și validarea companiei că și partener stabil și de încredere, prezent mereu alături de echipa, furnizori ori clienți în orice context de piață. Ultimii ani au fost în mod cert un test de reziliența, capacitate de adaptare și mai ales loialitate.

3. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Pentru anul 2023 ne focusăm pe consolidarea și dezvoltarea businessurilor de transport, producție și logistică integrată în România, Ungaria, Cehia, Serbia și Germania, unde suntem prezenți. Un element nou în această structură ar putea fi investițiile în logistică urbană, proiect care este în proces de analiză și care considerăm că ar putea fi un plus de valoare în contextul în care cu toții ne dorim livrări rapide în întreg lanțul de aprovizionare din diverse segmente de activitate.

Mai mult, International Alexander are printre planurile din 2023 și o serie de investiții în domeniul real estate, având pe listă o serie de tranzacții ce așteaptă a fi semnate. În același timp, compania se află în due diligence pentru mai multe de proiecte care să consolideze poziția de 4PL de transport și logistică.

4. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Pandemia și tot șirul de evenimente post pandemie, au creat V-uri în mediul de business, din diverse motive specifice, dar care în final s-a tradus în fluctuații mari de volume în aproape toate industriile. Inflația, respectiv accelerarea costurilor în opoziție cu puterea de cumpărare a consumatorilor finali duc în mod evident la fluctuații de volume, care afectează bugetele companiilor și desigur, duc la o nouă reașezare a companiilor care trebuie să treacă iar și iar testul de adaptabilitate, disciplină financiară, decizii de business și spirit de echipa.

5. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Nu sunt în măsură să dau sfaturi, fiecare trebuie să fie în congruentă cu valorile personale, dar aș putea spune din proprie experiență că am fost atentă la interacțiunea cu fiecare persoană, am fost dornică să învăț de la fiecare persoană pe care viață mi-a scos-o în cale, nu mi-am pierdut niciodată încrederea în mine și nu am renunțat niciodată să lupt atunci când am crezut în ceva. Și poate cel mai important, m-am respectat și i-am respectat întotdeauna pe toți din jurul meu.

6. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Digitalizarea și trecerea de la combustibil la electric, la care atașăm nevoia de adaptare a forței de muncă, apariția de noi meserii și nevoia acerbă de seriozitate și profesionalism.