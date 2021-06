Artista a fost luată cu asalt de fanii ei cu întrebări legate de demisia de la Pro Tv. “Și totuși… care a fost adevăratul motiv pentru care ai renunțat la Pro?”, a fost întrebarea unui fan.

Lora a răspuns categoric. Artista susține că este un performer activ și nu va renunța la pasiunea ei pentru o emisiune matinală de luni-vineri. Ea a mai adăugat că și prima oară când s-a alăturat echipei a fost dificil, însă de această dată, odată cu restricțiile a putut să aibă un program mai lejer.

“Am spus ceea ce era de spus. Eu sunt performer activ și nu pot renunța la mine și la ce sunt construită să fac ca să fiu prezentatoare de matinal luni – vineri. Abia am reușit să fac față prima dată. Acum au fost restricții și am avut timp, altfel nu mai acceptam… și tot a fost greu pentru că am un business de crescut”, a spus Lora pe Instastory.

Totodată, artista a mai adăugat că o emisiune nu îi permite să poată pleca din oraș, iar cinci luni au fost suficiente. Ea a mai adăugat că își asumă faptul că unele persoane vor fi dezamăgite, însă acesta este adevăratul motiv pentru care a decis să demisioneze.

”Este greu să faci tot ce fac eu – o emisiune și să nu ai cum să pleci din oraș să te încarci mai mult de o noapte. 5 luni au fost suficiente. Îmi pare rău dacă cineva e dezamăgit de răspunsul meu, dar ăsta e principalul motiv și consider că este întemeiat”, a mai spus Lora.

Cine i-a luat locul Lorei

După retragerea Lorei de la Pro Tv, Cove a primit ajutoare noi. Este vorba despre Sore, Viviana Sposub, Theo Rose și cei doi simpatici, Veverița și Coțofană.

“Mă bucur foarte tare să fac parte, din nou, din echipa Vorbește Lumea. Mă leagă multe amintiri de începutul acestei emisiuni, când am făcut parte din echipă pentru prima dată. Am mare încredere în gașca noastră frumoasă, abia aștept distracția zilnică alături de ei și îmi doresc să aducem soarele cu noi, în fiecare dimineață”, a spus Sore.

Totodată, Viviana Sposub s-a întors și ea în familia emisiunii cu gânduri optimiste, dar și cu forțe proaspete pe care așteaptă să le împărtășească cu publicul.

”După 1 an, mă întorc în familia Vorbește Lumea cu forțe proaspete, cu energie mega bună și idei pe care abia aștept să le împărtășesc cu publicul. Plecarea în Fermă a schimbat puțin direcția vieții mele, așa că pauza de la televiziune a fost binemeritată și mult dorită. Acum e, însă, momentul oportun să revin în acest proiect, iar faptul că formatul este diferit e o mare provocare pentru mine și întreaga echipă”, a spus Viviana Sposub.

“Sunt veselă și îmi place să trăiesc! Am descoperit că am capacitatea de a transmite oamenilor confort și voie bună și nu pot fi mai fericită decât sunt acum, pentru faptul că pot face asta în cadrul celui mai urmărit matinal de pe TV. Sunt fericită să împart platoul cu o gașcă de oameni buni, tineri și profesioniști. Pregătiți-vă pentru distracție!”, a completat Theo Rose.