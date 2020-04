Facilitatea a fost implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), împreună cu operatorii de telefonie mobilă și în parteneriat cu Google și Apple. Această tehnologie permite transmiterea către Sistemul 112 a coordonatelor geografice asociate locului din care se sună, exclusiv pe durata apelului de urgență și nicidecum în alte condiții, se arată într-un comunicat de presă.

Totodată, AML vine și în sprijinul persoanelor cu dizabilități de auz și/sau vorbire care trimit SMS la 113 de pe telefoanele cu sistem de operare Android.

Facilitatea AML, dezvoltată și pusă gratuit la dispoziția serviciilor de urgență, în scopul sprijinirii utilizatorilor de smartphone în situații de urgență, nu necesită instalare de componente sau aplicații suplimentare și are o acuratețe de ordinul metrilor/zecilor de metri.

„La acest moment, AML funcționează în toată țara, iar când cetățenii sună la 112, operatorii STS și dispecerii agențiilor de intervenție au la dispoziție coordonatele geografice cu o acuratețe mult mai mare. Am realizat teste, am analizat diverse scenarii tehnico-operaționale și am integrat toate configurațiile necesare, astfel încât această tehnologie să vină cât mai mult în sprijinul apelantului. Totodată, a fost nevoie de actualizarea legislației pentru implementarea acestei tehnologii. Noi continuăm demersurile pentru modernizarea Sistemului 112 printr-un proiect finanțat din fonduri europene pe care ne dorim să îl finalizăm în 2021.”, a declarat general-maior ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al directorului STS.

Colaborare cu Android ELS de la Google

Timp de aproape cinci luni, echipele de ingineri și programatori ai STS au colaborat cu echipa Android ELS de la Google pentru a efectua testările preliminare şi pentru a îmbunătăți precizia localizării apelurilor la 112. De asemenea, implementarea s-a realizat în strânsă legătură cu marii operatori de telefonie mobilă din România, care au efectuat lucrări în infrastructurile proprii, pentru a facilita transmiterea informațiilor AML către serviciul de urgență.

În aceeași perioadă, infrastructura Sistemului 112 a fost configurată pentru a permite recepționarea poziției geografice transmise și de pe telefoanele cu sistem de operare iOS, fapt confirmat de Apple în urma testelor pe care le-a realizat până în prezent. La finalul lunii martie, s-a lansat actualizarea sistemului de operare iOS la versiunea 13.4 care permite furnizarea localizării AML și pentru utilizatorii telefoanelor iPhone. Spre deosebire de soluția oferită de Google, terminalele Apple transmit poziția către Sistemul 112 doar în cazul apelurilor telefonice de urgență, nu și în cazul transmiterii de mesaje de urgență prin SMS la numărul 113.

Condiții pentru localizare

Există mai multe condiții obligatorii pentru furnizarea informațiilor de localizare prin serviciul ELS/AML:

telefonul trebuie să includă sistemul de operare Android, începând cu versiunea OS 4.0 sau superior şi să aibă Serviciile Google Play instalate; utilizatorul să nu fi optat în prealabil la dezactivarea serviciului ELS, din setările de localizare ale telefonului său; telefonul trebuie să fie înregistrat într-o rețea mobilă din România, cu acces la servicii de SMS și/sau internet; telefonul trebuie să aibă integrate funcțiile de GPS şi WiFi.

Cum funcționează ELS?

Serviciul Android ELS recunoaște când un utilizator efectuează un apel de urgență la 112 sau când se transmite un SMS la 113 și va calcula locația folosind mai multe surse de localizare (AGPS, rețea mobilă, WiFi și senzori din telefon). Locațiile ELS sunt calculate pe dispozitiv și trimise prin SMS și/sau internet, direct către Sistemul 112 utilizând protocoale standard din industrie.

Când nu funcționează ELS?

nu funcționează pentru telefoanele care nu au cartela SIM introdusă sau care au cartele SIM cu servicii inactive; nu funcționează dacă telefonul este setat pe modul avion; nu funcționează pentru telefoanele cu nivelul bateriei sub 10%.

Condiții obligatorii pentru furnizarea informațiilor de localizare AML pentru iPhone:

sistemul de operare al telefonului trebuie să fie actualizat la versiunea 13.4; telefonul trebuie să fie înregistrat într-una din următoarele rețele mobile din România cu care Apple are acord în implementarea AML; telefonul trebuie să aibă acces la serviciul de SMS.

Cum funcționează AML pe telefoanele iPhone?

Când un utilizator inițiază un apel la numărul de urgență 112, telefonul iPhone calculează poziția integrând date din mai multe surse, cum ar fi sistemele de sateliți și rețelele WiFi. Ulterior, coordonatele sunt împachetate într-un SMS care este transmis direct către Serviciul 112, fără a mai fi nevoie de vreo operațiune.

Când nu funcționează AML pe telefoanele iPhone?

nu funcționează pentru telefoanele care nu au cartela SIM introdusă sau care au cartele SIM cu servicii inactive; la transmiterea de mesaje de urgență către serviciul SMS 113.

Este foarte important e știut faptul că la acest moment, recepționarea coordonatelor geografice prin tehnologie AML nu este disponibilă pentru apelanţii care se află în roaming internaţional, precum și pentru cei care nu au semnal în rețeaua proprie (roaming naţional).

Pentru utilizarea eficientă a informațiilor furnizate prin tehnologia AML, au fost actualizate procedurile de operare și întreg personalul SNUAU a fost instruit în acest sens.

Toate cele patru metode de localizare implementate în țara noastră (AML, aplicația mobilă APEL 112, Geolocation și Cell ID/Sector ID) sunt complementare una celeilalte, însă nici una nu este infailibilă. Așa cum se întâmplă și în celelalte țări care au implementat soluții de transmitere a coordonatelor geografice pe timpul apelurilor de urgență, fiecare metodă are o anumită rată de succes. Astfel, conform raportului Asociaţiei Europene a Numărului de Urgență 112 (EENA) din 2019, la nivel european, rata de succes pentru AML este de până la 65%. Din acest motiv, cetățenii care sună la numărul 112 sunt rugați să ofere și să confirme pe cât posibil detaliile privind locația lor.

Serviciul de Telecomunicații Speciale analizează permanent noi soluții și tehnologii care pot asigura îmbunătățirea localizării apelanților în cele mai diverse condiții tehnice, se mai arată în comunicat.