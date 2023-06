Invitat, duminică seara, la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea PLUS, Liviu Dragnea a vorbit despre oamenii din sistem puși în funcții-cheie în structurile de putere din România.

Întrebat despre activarea generalului Cristian Georgică Celea (67 de ani), pus consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, acesta a spus:

„Noul PSD. Ei pun în funcții importante pensionari de la SRI, că nu au resurse umane în PSD. Asta arată că ei nu controlează nicio numire importantă. Toate numirile arată că ei nu au pe cine să pună. Vorbim de sănătate, vorbim de ministru.

Eu când am mărit salariile până la cer pentru medici, rezultatul a fost foarte bun. Acum spune că România nu are nevoie de medici?!

Putea să suplimenteze locurile la ambulanță. Crezi că nu erau necesari medici în fiecare județ? I s-a livrat consilierul de către Helvig. Niciunul nu e pus dacă nu primește aprobare de la SRI”.

Se prăbușește sistemul educativ

Referitor la anumite informații potrivit cărora anumiți lideri sindicali sunt manevrați de oameni din servicii, Liviu Dragnea a spus: „Nu. Greva profesorilor s-a născut din acumularea nervozității, sărăciei în care au început să se zbată profesorii, dar nu a fost implicat niciun serviciu aici, că nu e nevoie, profesorii o duc foarte greu.

Sistemul de educație, încet, dar sigur, se prăbușește. La orice grevă elevii suferă. Da, sunt puse sub semnul întrebării examenele. Dar nu cumva toată educația elevilor din România este distrusă?

Modul în care este educat copilul este destul de scăzut acum pentru că profesorii nu mai sunt în situația în care să fie dedicați trup și suflet pentru că nu ai cum să fii dedicat când te duci acasă și vezi frigiderul gol”.

Replică pentru Sorin Grindeanu

Liviu Dragnea, i-a dat o replică lui Sorin Grindeanu după ce ministrul Transporturilor a spus că îi este milă de fostul lider PSD.

„Măi, Sorine, să îți fie milă de tine și de oamenii pe care îi chinui și firmele pe care le-ai distrus, nu de mine care te-am făcut ce ești”, a spus fostul președinte PSD la Realitatea PLUS.

Sorin Grindeanu, a spus recent, referitor la afirmaţiile lui Liviu Dragnea că în sfera politicului se vorbeşte despre faptul că actualul ministrul al Transporturilor va fi şeful SRI, că îi este milă de fostul lider social-democrat.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, cum reacţionează la ceea ce susţine Liviu Dragnea, că se discută că el ar fi viitor şef al SRI, Sorin Grindeanu a afirmat că a refuzat să răspundă la această întrebare până în prezent, dar că, deşi va fi certat de colegi, de data asta are un comentariu.

„Eu am refuzat să răspund la ceea ce … şi am văzut că spune. Am un singur comentariu, deşi colegii mă vor certa că răspund, să ştiţi că e jenant pentru un fost preşedinte PSD să aibă asemenea declaraţii sau asemenea poziţii. Efectiv îmi este milă de el”, a declarat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.