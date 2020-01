Liviu Dragnea are marți emoții mari, judecătorii urmând să decidă dacă acesta va scăpa de închisoare sau va rămâne în continuare la Rahova. Practic, în scurt timp, pentru Dragnea va fi ultima lui șansă de a ajunge în libertate.

Judecătorii Înaltei Curți judecă, marţi, recursul în casație al lui Liviu Dragnea. Acțiunea reacursului în casație a fost admis în principiu, iar ÎCCJ îl dezbate pe fond. Liviu Dragnea a solicitat instanței, prin intermediul avocaților,. să constate că a fost condamnat pentur o faptă neprevăzută de legea penală.

Pe ce se bazează solicitarea lui Dragnea

În documentul publicat în Monitorul Justiției se explică pe larg de ce fostul mare lider al PSD trebuie să fie eliberat. „Se poate observa că fapta pentru care am fost condamnat nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunilor de abuz în serviciu sub forma instigării ca formă a participaţiei penale, întrucât fapta de abuz în serviciu a doamnei Alesu Floarea, la care se presupune că aş fi instigat-o, sugerandu-i să le menţină în funcţie pe cele două angajate, nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de abuz în serviciu, aşa cum a fost ea prevăzută de legiuitor. Pe cale de consecinţă, a minori ad maius, ar fi absurd să se reţină în sarcina mea instigarea la o faptă care nu îndeplineşte ea însăşi condiţiile de tipicitate ale infracţiunii incriminate de textul de lege. În plus, în actualul sistem de drept român instigarea neurmată de executare nu se pedepseşte.(…) Mai mult decât atât, vă rog să observaţi că in cazul de faţă, instanţa s-a subrogat practic legii în sine, ridicand la nivelul puterii unui act normativ emis de Parlament, propriile deducţii şi raţionamente juridice”, se precizează în document.

Argumentele prezentate de avocați

Mai exact, acţiunea recursului în anulare se bazează pe argumente ce ţin de modul în care judecătorii care l-au condamnat nu au ţinut cont de Codul Muncii, unde se prevăd distinct drepturile şi obligaţiile angajatorului. „Răspunderea disciplinară a angajaţilor poate fi atrasă potrivit prevederilor art.247 din cadrul aceluiaşi act normativ în sensul în care, aşa cum legiuitorul a înţeles să prevadă, angajatorul are dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare nu obligația de sancţionare în urma efectuării unei cercetări disciplinare a angajaţilor care nu s-au conformat conduitei pe care trebuiau s-o aibă potrivit normelor prevăzute de Codul Muncii”, se mai arată în acţiunea semnată de avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu.

