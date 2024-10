Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, se află în centrul unei anchete desfășurate de Direcția Națională Anticorupție (DNA) după ce a fost acuzată de abuz în serviciu și corupție.

Fostul său consilier, Dan Milea, a sesizat procurorii, punând sub semnul întrebării legalitatea angajărilor din cadrul primăriei, în special în contextul unor posibile angajări fictive. Aceste acuzații sunt grave și ridică semne de întrebare asupra integrității administrației locale.

Dan Milea, un fost consilier personal al viceprimarului Sectorului 1, Oliver Păiuși, a făcut public faptul că a depus o sesizare la DNA. Acesta a acuzat-o pe Clotilde Armand de abuz în serviciu și corupție, aducând în discuție posibile angajări fictive. DNA a confirmat că investigațiile vor fi efectuate de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Milea a solicitat procurorilor să verifice dacă Armand a adoptat „metehnele lui Liviu Dragnea”, politician cunoscut pentru acuzațiile de angajări fictive. Acesta consideră că este esențial ca autoritățile să clarifice situația.

Potrivit sesizării, Dan Milea a invocat fapte care ar putea fi deosebit de grave, legate de angajarea fictivă a unei persoane în perioada 2021-2023. În cazul în care DNA găsește suficiente dovezi, ancheta va continua prin cercetarea în rem și, ulterior, asupra posibilelor persoane implicate.

„Eu am făcut o plângere penală la Procuratură, la DNA și la Parchetul de la Curtea de Apel, pentru că doamna Armand ocupă poziția de primar și e de competența dânșilor. Practic am expus o situație pe care eu am constatat-o în Primărie – apărea pe ștatele de plată o persoană în cabinetul primarului pe post de consilier pe care eu n-am văzut-o niciodată.

Eu am pus o listă de 20 de martori, oameni care intrau frecvent de mai multe ori pe zi în cabinetul primarului (…) Eu n-am văzut această persoană, ce departament e sau ce e, de ce se ocupa acest consilier sau teoretic nu știu care erau atribuțiunile, deși practic apare pe statul de plată din anul 2021 până anul 2023. Atunci am avut câteva elemente care mi-au atras atenția”, a spus Milea în emisiunea „Cu Gândul la București”.