Liviu Dragnea declară război companiilor: Ce acuzații grave a făcut liderul PSD

„Noi discutăm de companii mari, cu cifre de afaceri de miliarde de euro şi care au profituri foarte foarte mici, zero virgulă ceva la sută şi unele cu pierderi. Exact în România fac cifre de afaceri foarte mari dar profituri mici, să-i ajutăm. Și am văzut companii mari, Coca Cola. De ce această companie nu-şi ascunde profitul? 14 şi ceva la sută, este super corectă. Băncile, companiile din energie, din retail, sunt cu 1 şi ceva la sută. Sunt absolut sigur că-şi ascund profiturile. Sunt companii foarte mari care nu merg într-o ţară să se afle în treabă. Am văzut cât de drag şi dor au faţă de România, cum susţin ei Cententarul. Păi cum susţin? Nu vor să plătească. Și când adunăm tot, să avem o situaţie, în care să vedem toată cifra de afaceri obţinută în România de toate companiile străine şi să vedem şi impozitul pe profit care a rămas în România”, a spus Dragnea.

El a continuat: „Eu nu-s nebun, sunt un pic patriot”, precizând că „taxa pe lăcomie nu a inventat-o el”. „Taxa pe activele băncilor este în mai multe ţări şi funcţionează. Tu stai şi te uiţi, preţul la gaze creşte an de an, dobânzile cresc an de an şi tu nu faci nimic…85 la sută din firmele din top 100 sunt firme străine. Și noi ce facem, stăm indiferenţi aşa, şi ne uităm”, a mai spus Liviu Dragnea.