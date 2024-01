Fiica lui Liviu Dragnea, Alexandra, este actriță și regizor

Alexandra Dragnea, fiica lui Liviu Dragnea, s-a implicat în realizarea unui scurt-metraj horror filmat într-un conac din Alexandria. În proiect, Alexandra a avut multiple roluri, incluzând cel de actriță, regizoare, scenaristă și producătoare.

Alexandra Dragnea interpretează rolul unei tinere care își propune să salveze omenirea în cadrul scurt-metrajului pe care l-a realizat.

În 2023, Alexandra Dragnea a contribuit la producția a două filme în genul horror, ambele fiind realizate în limba engleză.

Primul dintre acestea, intitulat„Echoes From The Past”(Ecouri din trecut), o are pe Alexandra în rolul principal al unei femei numite Mia.

Personajul său este dispus să-și riște viața pentru a descoperi un artefact care ar putea juca un rol crucial în salvarea omenirii. Aceste detalii sunt prezentate în descrierea filmului pe pagina IMDb.

În această producție, Alexandra Dragnea îndeplinește multiple roluri. Ea este regizoare, producătoare, scenaristă și joacă rolul principal. Filmul include, de asemenea, prezența Ioanei Marinaș, care interpretează personajul unei fantome. Ioana este fiica lui Florinel Marinaș, fostul cumnat al lui Dragnea.

Filmul „Echoes Of The Past” a fost realizat la Turnu Măgurele. El a beneficiat de un buget estimat de 1.400 de euro. Obiectivul acestei producții nu constă într-un succes comercial, ci în prezentarea autoarei la festivalurile independente de profil.

Alexandra Dragnea a realizat, în 2023, și scurt-metrajul „The Missing Clue” (Indiciul lipsă)

Tot în 2023, Alexandra Dragnea a adus în atenția publicului un alt scurt-metraj intitulat „The Missing Clue” (Indiciul lipsă). În acest film, ea interpretează rolul unei femei determinate să găsească indicii care să o ajute în dezlegarea misterului dispariției mamei sale.

Alexandra este atât autoarea scenariului cât și regizoarea acestui film, având în același timp și unicul rol în producție. Potrivit informațiilor de pe IMDb, filmările au avut loc „în interiorul unui conac” din Alexandria. Filmul a fost realizat cu un buget de 450 de euro.

Alexandra Dragnea nu este la începutul carierei sale în industria filmului. Ea a acumulat deja zece roluri ca actriță, cinci experiențe ca regizoare și șapte ca producătoare.

De asemenea, ea a fost implicată în jocul actoricesc și regizoral pentru mai multe clipuri muzicale ale soțului ei, Alex Mațaev, interpret basarabean.

Într-o producție anterioară, Alexandra Dragnea a portretizat personajul Magdalena în filmul cu același titlu. Subiectul peliculei se concentrează pe povestea unei tinere răpite de un lord al crimei și instruită să devină o asasină profesionistă.

Alexandra Dragnea a studiat actoria la Institutul Lee Strasberg din Los Angeles

Tânăra s-a inițiat în lumea filmului încă din 2016, participând la un workshop condus de renumita Ivana Chubbuck. În 2018, Alexandra a călătorit în Statele Unite, unde a urmat cursuri de actorie la Institutul Lee Strasberg din Los Angeles.

Într-un interviu din 2023, Alexandra Dragnea a subliniat sprijinul constant oferit de familia sa, indiferent de alegerile făcute în carieră.

Cu toate acestea, tânăra a mărturisit că își dorește să își croiască propriul drum.

Conform informațiilor din CV-ul său profesional, Alexandra Dragnea are o înălțime de 1,75 metri și o greutate de 60 de kilograme. De asemenea, ea vorbește fluent cinci limbi: engleză, spaniolă, italiană, portugheză și română.