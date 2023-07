Fostul soț al Israelei a dispărut

Liviu Arteni, fostul soț al Israelei, a dispărut, potrivit unei declarații făcute de Maria Lazăr, o cunoștință a acestuia, într-un interviu recent. Maria Lazăr a vorbit despre ultima dată când l-a văzut și a vorbit cu Liviu Arteni.

Potrivit mărturiei Mariei Lazăr, ea ar fi vorbit ultima dată cu Liviu Arteni acum aproximativ un an și, de atunci, nu a mai avut nicio veste despre el.

„Acum un an am vorbit cu el ultima dată și după aceea, gata. Am văzut o filmare, a pus-o cineva, un român din Valencia, că era cu barbă, era pe o bancă. Asta s-a întâmplat anul trecut, în primăvară”, a mărturisit aceasta.

Întrebată despre starea în care se afla Liviu Arteni când l-a văzut ultima dată, Maria Lazăr a declarat că era complet distrus și că nu-i venea să creadă cât de rău arăta. Femeia a menționat că l-a văzut pe văduvul Israelei cerșind în străinătate.

„Distrus, distrus, distrus. Am mai văzut încă o filmare în Germania sau Franța, era la cerșit, căuta în pubele”, a mai adăugat ea, potrivit Antena Stars.

Cei doi au divorțat în 2016

De asemenea, ea a dezvăluit că îl cunoaște pe Liviu Arteni de foarte mult timp, încă din copilărie și că au păstrat legătura de-a lungul vieții.

„Eu pe Liviu îl cunoșteam încă de tânăr, de copil. După ce s-a căsătorit cu Israela, ne-am mai întâlnit de câteva ori, mi-a prezentat-o pe Israela că e soția lui. Apoi, într-un timp am pierdut legătura, după aceea iar el a apelat. Adevărul este că el a iubit-o pe Israela și cât a stat la familia mea în Spania, 3 săptămâni, eu vorbeam cu el”, a declarat femeia.

Liviu Arteni și Israela s-au căsătorit în anul 2008, formând un cuplu neconvențional în lumea showbiz-ului românesc, având în vedere diferența de vârstă de 30 de ani. Cu toate acestea, ei au continuat să-și trăiască povestea de dragoste până în anul 2016, când cei doi au divorțat. Israela a făcut atunci dezvăluiri despre violența domestică la care a fost supusă, motiv pentru care au semnat actele de divorț.

După moartea Israelei, Liviu Arteni ar fi primit o avere importantă în valoare de câteva zeci de milioane de euro, dar se pare că nu a dorit să o păstreze.