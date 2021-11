CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

LIUDMILA CLIMOC: La Orange România, prioritatea noastră strategică este să devenim prima alegere în piața serviciilor convergente din România, iar achiziționarea la finele lui 2020 a pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications, pentru care am primit aprobarea condiționată a Comisiei Europene, e un pas important în acest sens. Așteptăm validarea finală a tranzacției, moment cheie pentru un nou început optimist și ambițios.

Ceea ce va urma va fi definitoriu nu doar pentru companie, ci și pentru industria de telecomunicații. Dar noua stare de fapt nu va schimba ceea ce înseamnă Orange pe piața din România: cea mai bună rețea, cea mai bună experiență pentru clienți și un angajator de top care are sub umbrela sa cei mai buni profesioniști. Mai mult, vom accelera strategia Orange de a deveni #1 alegere de pe piața serviciilor convergente, cu mai multe beneficii, simplificarea proceselor și o paletă mai largă de opțiuni oferite clienților.

Un alt proiect al nostru pe care aș pune eticheta de ”top priority” este dezvoltarea rețelei. Eforturile depuse în zona de extindere a acoperirii 4G, 4G+ și 5G dau roade: pe parcursul celui de-al doilea trimestru al lui 2021, 29.000 de locuitori din 72 de noi localități rurale au primit acces la rețeaua 4G, procentul de acoperire fiind de 98,21% din populație, în timp ce 317 de noi localități din mediul urban și rural s-au bucurat de avantajele rețelei 4G+. Rețeaua Orange 5G este și ea în expansiune, fiind disponibilă astăzi clienților din 20 de orașe, și ne mândrim cu faptul că avem cea mai bună rețea 4G și 5G, atât din punct de vedere al performanței, cât și ca acoperire.

Lucrăm constant și la îmbunătățirea experienței digitale oferită clienților pe partea de servicii financiare mobile și de telecomunicații, iar aici aș dori să menționez performanțele Orange Money și YOXO. Azi, Orange Money oferă tuturor românilor din orice rețea de telefonie mobilă din România o experiență digitală completă pentru plăți digitale și servicii financiare, de la înrolare până la emiterea de carduri și plată, iar YOXO, primul abonament mobil complet digital din România, are din acest an portare 100% digitală.

Pe lista proiectelor din acest an se mai numără și extinderea programelor de incluziune digitală și a programelor de responsabilitate față de mediu. În această ultimă categorie, Orange România marchează o premieră prin lansarea campaniei de telefoane recondiționate, fiind primul operator din țară care le oferă clienților posibilitatea de a achiziționa telefoane recondiționate, încurajând, astfel, economia circulară.

Cele mai mari provocări din cariera Liudmilei Climoc

LIUDMILA CLIMOC: Să parcurg treaptă cu treaptă drumul spre ceea ce sunt azi, ca om și ca profesionist, reprezintă o provocare constantă. Iar fiecare moment de progres sau de cumpănă din viața mea a fost atât o provocare, cât și o răsplată, aducând la pachet situații noi, interacțiuni cu echipe diverse și mentalități diferite, dar și task-uri inedite, curajoase și motivante, ce mi-au permis să învăț și să mă dezvolt permanent.

Sunt o persoană care apreciază mereu ideile noi și inovația în tot ceea ce întreprinde, care pune mereu în aplicare o atitudine pozitivă și care consideră că fiecare provocare este o excelentă oportunitate. Crezul meu este să fiu un servant leader care să creeze cele mai bune condiții pentru echipa sa, ca aceasta să poată inova, să-și dezvolte potențialul și să furnizeze rezultate remarcabile. Iar un lider sau un CEO va performa la superlativ la rândul său atunci când fiecare membru al echipei va da tot ce e mai bun din el, obținând rezultate extraordinare și bucurându-se de un succes pe măsură.

Provocările apar mereu în carieră, iar pe lista lor includ și cele care au oamenii în prim plan și care își propun să fructifice calitățile lor: oamenii, de altfel, reprezintă prioritatea mea #1 și unul dintre pilonii noștri strategici. Sunt extrem de mândră de faptul că la Orange România ne concentrăm pe dezvoltarea angajaților noștri și a capacității de leadership, prin programe dedicate, cum este proiectul ATOM (Activate change, Team up, Own it, Make it happen), de exemplu. Acesta este un program dedicat managerilor noștri, menit să le dezvolte potențialul de lideri și să măsoare acele comportamente și competențe de leadership, fundamentale în maximizarea potențialului oamenilor pentru a obține rezultatele dorite.

Modul în care am ales să lucrăm în această perioadă, oferind angajaților posibilitatea de a fi prezenți la birou sau de a lucra remote, face parte din strategia noastră adaptivă. Totodată, răspunsul nostru la criza sanitară, modul în care ne-am reorganizat, rolul nostru important de a asigura conectivitate și noi modalități de lucru pentru clienți individuali și companii, fiind partenerul lor de transformare digitală, munca noastră comună pentru creionarea viitorului și dezvoltarea unor moduri hibride de lucru pentru era post-COVID sunt provocări cărora le-am făcut față cu brio recent. Ele subliniază flexibilitatea și capacitatea noastră de a ne adapta și de a implementa schimbarea.



CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

LIUDMILA CLIMOC: Orange este o companie-reper în România, o companie care a reușit să câștige încrederea clienților și a angajaților săi prin filosofia sa și printr-un modus operandi specific. Nu exagerez deloc dacă spun că pentru Orange România rețeta succesului este formată din oameni de excepție, profesioniști desăvârșiți și adevărați companioni de cursă lungă, și dintr-o cultură solidă, redată de mediul în care aceștia lucrează, evoluează și inovează.

O zi din viața CEO-ului Orange

LIUDMILA CLIMOC: Criza sanitară prin care am trecut ne-a învățat să fim mult mai eficienți și să ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante. Am devenit experți în combinarea muncii de la birou cu cea de la distanță și am extras din ambele modele doar avantajele.

Săptămâna mea de lucru îmbină aceste două variante; reușesc să fiu eficientă remote și să mă conectez foarte bine și cu echipele mele la birou. Se știe, doar, că interacțiunea dintre oameni e foarte importantă pentru a susține implicarea lor în activitățile profesionale și spiritul de echipă. În lockdown mi-a lipsit să aud „zumzetul” atât de frumos din birouri 😉, iar acesta e motivul pentru care încerc să fiu cât mai prezentă și conectată la echipele noastre: îmi vizitez periodic colegii de la birou, merg în magazinele Orange și am întâlniri frecvente cu cei din echipe.

Pe lista de priorități includ și cele mai importante subiecte și probleme de rezolvat. Acestea nu predomină întâmplător: pentru a umple urciorul corespunzător, trebuie să ne asigurăm că în el încap întâi pietrele mari, apoi cele mai mici, iar la final spațiul rămas poate fi umplut cu nisip. Așa că sugestia este să începem cu „pietrele mari” și să nu lăsăm „nisipul” să ne umple.

Nu în ultimul rând, îmi fac timp și pentru mine, sfat pe care l-aș oferi oricui. Așa îți asiguri echilibrul și poți fi mai prezent în relația cu tine însuți, cu familia sau cu prietenii tăi. Mă ajută aici sportul, pe care îl practic în timpul săptămânii și în weekend, dar și acel me time petrecut seara, de obicei citind. Iar în weekend, perioadă propice de reîncărcare a bateriilor și de vizitare a locurilor noi din România, unde mai am o listă lungă de bifat 😊, aloc timp familiei și prietenilor. Cu ei creez cele mai frumoase amintiri!

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

LIUDMILA CLIMOC: Revin asupra achiziționării pachetului majoritar de acțiuni ale Telekom Romania Communications, pe care o consider realizarea anului din punct de vedere profesional, dar aici perioada cea mai importantă va fi când vom începe să scriem un noul capitol pentru Orange împreună cu noii noștri colegi. Aș mai menționa aici punerea temeliei unei noi culturi de leadership, bazate pe disponibilitate și coaching, și implementarea cu succes a unui nou ecosistem de management al performanței, intitulat Let’s Grow @ Orange, cu o abordare transformațională cu adevărat: un ecosistem agil, în timp real, individualizat, axat pe alimentarea performanței în viitor. Protejarea echipelor de riscul pandemic prin trecerea la munca remote, evitarea șomajului tehnic și găsirea răgazului necesar de a fi și mai aproape de colegi prin întâlniri directe sau online au fost la rândul lor niște realizări de care sunt mândră.

Pe de altă parte, faptul că în iureșul acesta cotidian care ne cuprinde pe toți îmi simt familia mereu aproape, ne facem timp unii pentru ceilalți și reușim să răspundem nevoilor fiecăruia este tot o realizare foarte mare. Sper ca lucrurile să rămână așa și în perioada ce va urma!

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

LIUDMILA CLIMOC: Criza sanitară începută anul trecut a lovit întreaga economie, iar efectele ei se văd și azi. Cu toate acestea, suntem unul dintre domeniile ce s-a adaptat rapid la această situație, răspunzând în timp real nevoii crescute de conectivitate și digitalizare a clienților. Business-ul nostru a continuat să meargă cu motoarele turate, iar realizările noastre confirmă acest lucru. Suntem mândri să fim rețeaua #1 din România, îndeplinindu-ne și misiunea socială de a conecta oameni si afaceri.

Nu a fost nici pentru noi ușor să ne confruntăm cu această situație nemaiîntâlnită, dar printr-un efort susținut al tuturor echipelor noastre, care s-au mutat peste noapte de la modul de lucru offline, la cel remote, am reușit să asigurăm continuitatea business-ului, prin adoptarea accelerată a unor soluții de digitalizare, am venit în ajutorul clienților și partenerilor prin implementarea unor soluții de videoconferință, educație digitală, call-center sau securitate, am oferit soluții de securitate cibernetică companiilor și autorităților publice, ne-am implicat și mai mult în domeniul educației, prin proiectele Fundației Orange și prin parteneriate de business.

Și aș mai accentua ceva: dacă ar fi să extrag și ceva bun din pandemie m-aș opri la a spune că ne-a reconfirmat calitatea, seriozitatea, devotamentul și profesionalismul tuturor oamenilor noștri, dar și faptul că suntem echipa #1 din telecomul românesc.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

LIUDMILA CLIMOC: Parafrazez un cântec faimos și zic ”mă-ntorc la tine iar și iar, artă măiastră!” Poate părea neobișnuit pentru un om care lucrează într-o industrie tehnică să aibă astfel de pasiuni, dar, dacă nu era iubirea pentru zona de tehnologie, cred că aș fi profesat în domeniul picturii. Mai schițez când și când fel de fel de desene și nu refuz nicio vizită la un muzeu, unde ador să admir în tihnă exponatele. O altă pasiune este să înot sau să merg alert în parc – mă relaxează foarte mult. Aș mai adăuga muzica, atât clasică, cât și jazz, și de-abia aștept Festivalul Enescu, acolo unde Orange România este partener de peste un deceniu. Toate acestea mă ajută nu doar la nivel fizic, ci și emoțional, simt că îmi pun gândurile în ordine în acele momente.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

LIUDMILA CLIMOC: Sunt un om deschis, volubil, ambițios și perseverent, atent la binele celor din jur și care preferă să vadă doar jumătatea plină a paharului.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

LIUDMILA CLIMOC: Alege să fii mereu optimist și să fii chiar tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!