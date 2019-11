Vorbim despre o scădere de 13 miliarde de lei. Lia Olguța Vasilescu susține că s-a redus deficitul la pensii de la 16 miliarde de lei la 3 miliarde de lei.

„Sa ii raspundem si ministrului Cîțu care a iesit azi ca mâțu sa miorlaie ca vine austeritatea peste romani din cauză de PSD, desi guverneaza ei…

1. Se plange de un deficit de sub 3 mld lei la pensii anul acesta. Cand noi am preluat guvernarea, acest deficit era de 16 mld lei. Dupa mintea Cîțului e mai rău acum…

2. Tocmai transferul contributiilor pe care il contesta PNL, fiindca nu au cum sa recunoasca faptul ca ieseau degeaba in piata la proteste cand noi aveam dreptate sa facem aceasta inginerie, a ajutat la scaderea deficitului si la capacitatea statului de a majora punctul de pensie. Pentru ca pensiile nu au crescut din imprumuturi, ci din mai buna colectare la buget ca urmare a transferului contributiilor.

3. Ca sa elimine TOTAL deficitul la pensii, trebuie inchis cercul si adoptata legea lui Teodorovici care prevede reincriminarea infractiunii de stopaj la sursa, fiindca sunt inca multi angajatori care nu varsa contributiile desi acestea reprezinta acum banii angajatilor si e furt ceea ce fac.

4. Cîțu nu isi cunoaste nici macar atributiile ca ministru de Finante. El ma acuza pe mine, ministrul Muncii, de proasta colectare a contributiilor. Apocalipticule, e fix jobul tau ca ministru de FINANTE, pentru asta te platim!

5. Intrebat fiind azi daca vor creste pensiile anul viitor, face acelasi joc de balet ca si baubaul de la Munca. Spune ca va respecta legea in vigoare! Legea in vigoare acum, care prevede cresteri sau legea in vigoare de dupa turul 2, fara cresteri, eventual si cu impozitarea pensiilor sub 2000 lei?”, scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Florin Cîțu anunță prăpădul

”Astfel, pe partea fiscală, așa-numita revoluție fiscală, transferul contribuțiilor, a fost adevărata problemă, pentru că jumătate din companii nu au tranferat contribuții. Prin urmare, avem o gaură de 2 miliade de lei la bugetul asigurărilor de stat, necolectați.

Iar Casa Națională de de Sănătate are datorii către companii de 1,8 miliarde de lei, după 10 luni de zile, estimarea spre 12 luni se duce spre 4 miliarde de lei.

Până la sfârșitul anului vor fi returnați banii către companii, din TVA de rambursat”, a spus Cîțu.

