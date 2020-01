Anul 2020 poate reprezenta mărirea sau decăderea uneia dintre cele mai puternice voci din PSD: Lia Olguța Vasilescu. Și asta pentru că fostul ministru se află în fața celui mai mare test din cariera sa politică. Este vorba de ceea ce va face în foarte scurt timp. ea poate obține faima și recunoașterea în PSD. Sau, din contră, poate pierde tot. Și asta doar într-o singură zi. Cea în care se vor ține alegerile locale.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat, în septembrie anul trecut, că va candida pentru un nou mandat de primar al Craiovei. Misiunea nu este una tocmai ușoară, mai ales că nici PSD nu mai e ce era odată la Craiova. Trebuie amintit că Lia Olguța Vasilescu nu este la prima încercare de acest gen. Ea a devenit cunoscută după ce a candidat în 2012 la aceeași primărie și a câștigat. Și-a reînnoit mandatul după alegerile din 2016, dar a renunțat la primărie după doar un an de mandat, în favoarea unui mandat de deputat și ministru al Muncii.

Cum stă în sondaje

În acest moment, ea este văzută ca un lider marcant al partidului. Lia Olguța Vasilescu este cel de-al doilea lider popular al taberei anti-PSD, potrivit unui sondaj semnat Sociopol. Chiar dacă este în eroziune după campania prezidențială, cu un nivel sub 20% (15%), este posibil, ca o reușită în bătălia electorală să-i ofere exact ceea ce are nevoie. Adică procente și implicit susținere în PSD. În concluzie, nu este exclusă inclusiv o candidatură la șefia PSD dacă va ieși învingătoare la alegerile locale. Mai ales că PSD are nevoie de o vocea puternică pentru a reuși să-și revină după dezastrul de la europarlamentare și cel de la prezidențiale.

Pericolul reprezentat de Firea

Chiar și așa însă, dacă Lia Olguța Vasilescu câștigă Craiova, zarurile nu sunt aruncate. În acest moment, Gabriela Firea rămîne în continuare liderul cu cea mai mare încredere din tabăra pro-PSD: 27%. Gabriela Firea și-a anunțat și ea dorința de a mai obține un mandat la Primăria Capitalei. În caz de victorie, lucrurile ar urma să se complice în cazul în care Lia Olguța Vasilescu vizează șefia PSD.

Despre Olguța Vasilescu și Firea s-a vehiculat mult în trecut că și-ar dori să vină la conducerea PSD. Mai mult, despre fostul ministru al Muncii s-a spus, la un moment dat, inclusiv că ar fi fost dorită de o anumită tabără din PSD să candideze la Președinția României.

Indiferent ce funcție va viza, un lucru e cert. Pentru Lia Olguța Vasilescu, anul care tocmai a început este decisiv pentru viitorul ei în politică.

