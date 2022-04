Lia Olguța Vasilescu a dat o mare lovitură. Se va petrece în foarte scurt timp, mai exact joi, 21 aprilie!

Este vorba de proiectul la care ea a ținut foarte mult, respectiv Drumul Expres Pitești-Craiova. Un lot al acestuia va fi inaugurat joi, iar porțiunea inaugurată va avea 18,5 kilometri. Drumul reprezintă, de fapt, centura ocolitoare a orașului Balș.

Pe noul Drum Expres se va putea circula cu 120 km/oră. Deja au apărut primele imagini din dronă cu primul lot din tronsonul al doilea al Drumului Expres Craiova – Pitești.

Detalii importante despre Drumul expres Craiova-Pitești

Detalii despre acest subiect a dat chiar colegul său de partid, ministrul Sorin Grindeanu.

„După deschiderea circulaţiei rutiere, accesul pe acest lot se va face astfel:

– pe relaţia Craiova-Piteşti, accesul se face din DN 65, prin sensul giratoriu executat în apropiere de Balş;

– pe relaţia Piteşti-Craiova, accesul se va face prin sensul giratoriu construit pe DN 65, spre localitatea Piatra Olt”, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Lia Olguța Vasilescu, despre proiectul său de suflet

Despre acest drum expres se știe că este proiectul de suflet al Liei Olguța Vasilescu.

În urmă cu un an, primarul Craiovei a lansat un avertisment cu privire la finalizarea lucrărilor la Drumul Expres Pitești-Craiova. Olguța Vasilescu a scria, atunci, pe Facebook că ”nimeni nu va putea opri acest proiect și indiferent cine vine la guvernare trebuie să îl continue”.

”Acum doi ani am început lucrările la Drumul Expres Pitești Craiova și la magistrala de gaz Craiova – Segarcea. În 2017, am renunțat să inițiem proiectul de autostradă, fiindcă ar mai fi însemnat doi ani pierduți doar cu autorizația de mediu și am dat drumul la proiectul de Drum Expres în regim de autostradă”, a spus ea.

Avertisment clar: Nimeni nu va putea opri acest proiect

Primarul Craiovei a susținut atunci că, sub guvernarea PSD, s-a executat proiectul, s-au organizat licitațiile, s-au câștigat procesele în instanță cu firmele care au contestat procedura și care ne-au întârziat doi ani și a demarat execuția lucrării, care era avansată în noiembrie 2019 când PSD a plecat de la guvernare.

“Așa cum am spus, nimeni nu va putea opri acest proiect și indiferent cine vine la guvernare trebuie să îl continue!”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Trebuie precizat că DX12 este primul Drum Expres aflat în construcție în România, pe traseul Pitești – Slatina – Craiova, cu o lungime totală planificată de 121,18km. Șantierul este alcătuit din patru loturi distincte, respectiv Craiova – Robănești, Robănești – Slatina, Slatina – Colonești și Colonești – Pitești (A1).

Dacă pentru primele două loturi termenul privind darea lor în exploatare este 2021, pentru tronsonul Slatina – Pitești proiectul prevede finalizarea lucrărilor în 2023.