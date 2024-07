În urma tragicului incident în care o tânără a fost ucisă de un urs în Munții Bucegi, premierul Marcel Ciolacu a anunțat inițierea unei sesiuni extraordinare în Parlament pentru modificarea legislației în domeniul protecției faunei sălbatice. Împreună cu ministrul Mediului și președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, premierul a subliniat necesitatea unei abordări echilibrate în gestionarea conflictelor dintre om și animalele sălbatice.

Ciolacu a precizat că soluția propusă nu implică o relaxare a regulamentelor pentru vânarea ursului, ci o adaptare a acestora pentru a gestiona mai eficient zonele cu risc ridicat.

Premierul a subliniat că decizia vine în urma discuțiilor intense cu experți din domeniul conservării naturii, care au evidențiat o aglomerare a urșilor în anumite regiuni, fenomen explicat de scăderea resurselor alimentare disponibile în habitatul lor natural.

Ministrul Mediului a precizat că autoritățile vor veni cu soluții după ce vor avea toate informațiile. De asemenea, el spune că viaţa omului ar trebui să aibă întotdeauna prioritate.

El a mai spus că orice măsură s-ar lua nu se poate garanta că astfel de evenimente tragice nu vor mai avea loc.

”După ce o să avem toate informaţiile puse cap la cap, va trebui foarte repede să tragem concluziile şi să venim cu soluţii care să respecte ceea ce am spus încă in prima zi de când am venit în minister, şi anume că viaţa omului ar trebui să aibă întotdeauna prioritate şi nimic nu poate fi mai important. Înţelegând că, orice măsuri am lua, nimeni nu poate garanta că astfel de tragedii nu se pot întâmpla în viitor”, a spus ministrul Mediului despre tragedie din urmă cu o zi, când o tânără a fost ucisă de urs în timp ce se afla într-o drumeţie pe Jepii Mici.