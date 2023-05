Mesajul transmis de Laura Stoica înainte de tragicul accident

Prietena regretatei cântărețe, Laura Stoica, a dezvăluit că aceasta i-a trimis un mesaj înainte de accidentul tragic, prevestindu-și moartea. În martie 2006, Laura Stoica și partenerul ei de viață, Cristian Mărgescu, au fost implicați într-un accident de mașină în apropiere de localitatea Sinești, în timp ce se întorceau acasă de la un concert susținut la Centrul Cultural din Urziceni.

Mașina lor a fost lovită puternic de altă mașină, iar medicii chemați la fața locului nu au putut face nimic pentru a salva viața artistei. Laura Stoica avea doar 38 de ani și tocmai își anunțase sarcina, așa că tragicul accident a întristat întreaga țară.

În mesajul pe care l-a trimis prietenei sale, Laura Stoica sugera că simte că se apropie un eveniment nefast, deși era fericită că urmează să devină mamă și pentru evoluția pozitivă a vieții ei.

„N-am să mor săracă și urâtă, bolnavă și singură. Iar tu Cristina, tot așa!”, a fost mesajul pe care artista i l-a trimis bunei sale prietene, înainte să-și piardă viața, potrivit click.ro.

Mama ei a făcut mărturisiri emoționante

Acum, la 17 ani de când artista și-a pierdut viața în urma tragicului accident, familia acesteia este resemnată în fața celor întâmplate. Membrii familiei au vorbit mai ușor despre moartea cântăreței, dar mama ei încă o păstrează vie în amintiri. Cu toate acestea, ea recunoaște că nu a mai visat-o de mult timp.

„Au trecut destul de mulți ani, și cumva pot să spun că m-am resemnat cu acest gând. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, zilele omului sunt de la El de Sus. Însă o am pe Laura în gând, amintindu-mi de perioada copilăriei ei, de momentele emoționante de la concursurile de muzică.

O am pe Laura în ochi prin prisma fotografiilor cu ea care stau în același loc de când nu mai este ea. O am în urechi prin prisma muzicii ei nelipsite din casă, vocea ei, mesajul pieselor. Nu am mai visat-o de mult timp”, a declarat Elena, mama Laurei Stoica, pentru sursa menționată.