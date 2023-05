Mai multe canale rusești de Telegram au relatat că o mașină Aurus, care ar putea aparține Patriarhului Kirill, a fost implicată într-un accident la Moscova.

„Mașina Aurus, care ar putea aparține Patriarhului Kirill, a fost implicată într-un accident în centrul Moscovei.

Încă nu se știe cine se afla în mașină. Presa de la Kremlin scrie că mașina aparține Patriarhului Kirill. Informația nu a fost confirmată oficial. „, transmite canalul Astra de Telegram.

Mesaje similare au fost publicate și de alte canale. Acestea relatează că accidentul a avut loc la ora 6:30 dimineața, la intersecția dintre Mira Avenue și Hospital Lane. Mașina Volvo ieșea de pe banda de circulație când Aurus a intrat în ea. În urma coliziunii mașinilor, o persoană a fost rănită, dar a refuzat spitalizarea.

Potrivit datelor preliminare, mașina Aurus este atribuită Patriarhului Kirill, dar nu se știe încă dacă el însuși se afla în mașină.

Canalele au publicat, de asemenea, fotografii și videoclipuri de la fața locului.

În același timp, agenția rusă Interfax, citând o sursă din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că informațiile din mass-media despre accidentul cu mașina patriarhului Kirill nu sunt adevărate.

Potrivit sursei, se presupune că, începând cu ora 9:50, mașina Aurus cu Patriarhul Kirill se apropia de Catedrala Hristos Mântuitorul.

