Andra Măruță: Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră

Andra Măruță adoră să gătească, iar în pandemie a făcut asta din plin și pentru că iubește și mâncarea la fel de mult a acumulat câteva kilograme care i-au făcut pe fani să creadă că este gravidă. Soția lui Cătălin Măruță a început să fie mai atentă la mâncare, însă nu a ajuns încă în punctul în care vrea să țină o dietă drastică.

Aceasta a recunoscut că dorința și motivația de a slăbi trebuie să vină doar de la ea, nu ca urmare a unor comentarii sau bârfe, de la unul, de la altul.

„Mi-am, dat seama de un lucru, că trebuie să plece de la tine chestia asta, e de cum te simți tu. Și până nu-mi dau eu seama că nu mă simt bine în costum de baie, în vacanță, poate să-mi zică oricine… Mai poți păcăli cu o haină largă, cu un corset’, a spus Andra.

Cântăreața a lămurit că nu este gravidă așa cum se speculează

„Nu, sunt doar grasă. Nu mai sunt gravidă, sunt doar grasă. Știi cum e, unul pune pe picioare, altul pune pe burtă, pe fund, la mine mâncarea se pune pe burtică și normal că par gravidă. Am fost la concerte și venea lumea, doamna Andra, felicitări. Nu, doamnă, sunt grasă, vă rog să nu-mi mai spuneți că sunt gravidă, prefer să-mi spuneți că sunt grasă’.

Andra Măruță spunea anul trecut că a decis să înceapă o dietă după ce a văzut rezultatele la sora ei.

„Am văzut că slăbise și mi-am zis că dacă ea a putut, pot și eu. Am început o dietă. Nu țin un regim special, practic, am înjumătățit mâncarea. Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție.

Și nu mai ardeam caloriile ca înainte. Kilogramele s-au tot adunat, am ajuns la 70 de kilograme. S-au tot văzut și, la un moment dat, am simțit că trebuie să fac pasul ăsta. Acum am slăbit, am 64 și sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite’, a declarat Andra, în februarie 2022, în emisiunea „La Măruță’.

Despre dieta pe care o ține cântăreața

Cântăreața a recunoscut că a început o dietă, un stil de viață mai degrabă, extrem de popular la ora actuală, intermittent fasting (post intermitent).

„Am început fasting, nu mai mănânc după 6 seara’, a spus partenera lui Măruță. Postul intermitent este o formă de post care implică repaus alimentar total într-un anumit interval de timp.

De exemplu, metoda 16/8 implică renunțarea la orice aliment pentru un interval de 16 ore, mesele fiind consumate în decursul celor 8 ore rămase„, a dezvăluit Andra.