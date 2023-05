În primul rând, premierul i-a transmis mulțumiri primarului Emil Bloc și a subliniat că se bucură să revină la Cluj cu o astfel de ocazie„ în care se lansează un proiect în premieră în România”.

„Vă mulțumesc, domnule primar, domnilor miniștri, domnilor europarlamentari, distinși membri și colegi ai domnului primar Boc din primărie, distinşi reprezentanți ai consorțiului, Excelența Voastră, domnule ambasador, doamnelor şi domnilor!

Mă bucur să revin la Cluj cu o astfel de ocazie în care se lansează un proiect în premieră în România. Este primul proiect în ultimii 30 de ani de o asemenea valoare, dar îndeosebi de o asemenea însemnătate, pentru că aici discutăm de al doilea oraș, al doilea municipiu reședință de județ, după capitala României, care va avea un astfel de mijloc de transport, metroul”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă laudă proiectul din Cluj-Napoca

De asemenea, liderul liberal a lăudat proiectul din Cluj-Napoca și a subliniat că se deschid ușile către o cale care poate să reprezinte un standard pentru celelalte autorități locale.

„Am fost de mai multe ori la Cluj și am discutat o serie întreagă de proiecte, de activități specifice care au făcut Clujul să fie remarcat nu doar în Regiunea de Nord-Vest, nu doar în România, nu doar în partea central-est europeană, ci la nivelul întregii Europe, pentru că în diferite analize regăsim municipiul Cluj-Napoca fiind remarcat ca un oraș în care condițiile de viață, calitatea vieții, evoluția economică se ridică la nivelul standardelor din țările dezvoltate.

Domnul primar Boc a fost foarte generos, lăudându-ne pe noi. Noi nu am făcut altceva decât să venim și să sprijinim un proiect care aparține autorităților locale. Şi am înțeles în timpul acestei guvernări cât de importantă este coordonarea și sprijinul între autoritățile locale și autoritățile centrale. Practic, acest proiect este rezultatul eforturilor complementare dintre cele două niveluri de autoritate.

Domnul ministru Grindeanu spunea mai devreme că este invidios. Nu că am fi din partide diferite; eu nu sunt invidios. Eu am să folosesc acest proiect și acest eveniment pentru a promova încă o dată modelul administrației care are încredere în potențialul propriu, care are încredere în sprijinul autorităților centrale și, iată, poate să demareze proiecte în sprijinul cetățenilor.

Privind filmul de prezentare, la un moment dat, în fundalul sonor a fost semnalul „Atenție, se închid ușile!” Eu cred că acum, aici, în Primăria Cluj-Napoca, putem să spunem: „Atenție, se deschid ușile!” Se deschid ușile către o cale care poate să reprezinte și pentru celelalte autorități locale un nivel de ambiție, un standard pe care trebuie să-l asigurăm cetățenilor pe întreg teritoriul României”, a mai spus premierul.

Acest proiect a fost așteptat foarte mult de către locuitorii municipiului Cluj-Napoca

Mai apoi, Nicolae Ciucă a amintit de faptul că proiectul a fost așteptat foarte mult de către locuitorii municipiului Cluj-Napoca.

„Acest proiect a fost… s-a vorbit de el de foarte mult timp și a fost așteptat foarte mult de către locuitorii municipiului Cluj-Napoca, de către locuitorii celei mai mari comune din țară, Florești, şi eu sunt convins că mulţi poate nu au mai crezut în el.

Au apărut acele probleme când, față de situația inițială, în care se identificaseră prin proiect anumite costuri, odată cu criza pandemică, cu declanșarea conflictului din Ucraina, cu criza energetică, știm cu toții că prețurile la materiale, la tot ceea ce au însemnat lucrări în infrastructură au crescut enorm de mult. Şi sunt convins că domnul primar Boc, atunci când a mulțumit domnului ministru Grindeanu, când a mulțumit guvernului, s-a referit la faptul că am avut capacitatea să putem să asigurăm și să modificăm reglementările și legislația în vigoare, astfel încât să existe o adaptare a costurilor de proiecte, în funcție de evoluția costurilor la materiale, la manopere, la tot ceea ce înseamnă desfășurarea și dezvoltarea unui astfel de proiect.

Metroul nu este doar o chestiune prin care se rezolvă fluidizarea traficului, am putut să vedem pe drum, de la aeroport până la primărie, în municipiul Cluj, după tot ceea ce a însemnat explozia de potențial, și oportunități în domenii de activitate diferite, pornind de la IT până la dezvoltări imobiliare, prezența companiilor care produc piese și echipamente pentru industria auto”, a explicat Nicolae Ciucă.

Metroul este o necesitate

Potrivit premierului, metroul este o necesitate în Cluj-Napoca, care oferă „o calitate a vieții superioară față de celelalte oferte din țară”.

„Tot ceea ce a reușit să pună amprenta în dezvoltarea economică a municipiului Cluj a atras ca un magnet, a polarizat, nu doar investitori, ci și oameni, oameni care au găsit aici locuri de muncă, oameni care au găsit la Cluj-Napoca o calitate a vieții superioară față de celelalte oferte din țară, poate chiar și din străinătate, pentru că nu de puține ori m-am întâlnit cu parteneri din străinătate și mulți vorbesc despre Cluj, vorbesc despre potențialul Clujului în aceste domenii de activitate.

Și atunci, încă o dată, metroul este o necesitate și în felul acesta am considerat că este absolut normal să venim în sprijinul autorităților locale și să realizăm acest proiect. Cred, de asemenea, că este important de subliniat faptul că în angajamentul nostru de a asigura mijloace de transport cu emisii de carbon zero, cu poluare zero, metroul face parte din această categorie de mijloace de transport, deci, ne scriem perfect în obiectivele noastre și ale Uniunii, ale noastre ca țară și ale Uniunii Europene.

Este, de asemenea, o oportunitate iacătă pentru un consorțiu în interiorul căruia se găsește și o companie românească. Este nu doar un proiect unde se va realiza o capabilitate de transport, dar cred că este și un proiect unde se vor consolida locuri de muncă, mai multe locuri de muncă, mai bine plătite. Este un proiect care asigură predictibilitate, pentru că el urmează să se finalizeze în 2030, după 2030, în funcție de cum evoluează proiectul.

Iar pentru că tot am vorbit de timp, mă aștept, și aici mă uit la reprezentanții consorțiului, să finalizeze acest proiect în termenul asumat. Deci, iată sunt atât de multe beneficii pe care noi le-am avut în vedere atunci când ne-am implicat în acest proiect. Este angajamentul nostru guvernamental, este angajamentul, și aici am să fac un pic de politică, sper că nu se supără domnul ministru Grindeanu, este un model de administrație liberală, este un model de guvernare liberală și, împreună cu colegii noștri de coaliție, cu partenerii noștri de coaliție, am înțeles cu toții că nu este niciun fel de supărare și aici mi-a plăcut exprimarea domnului ministru când a zis că îl invidiază pe domnul primar, pentru că, iată, este puterea fiecăruia dintre noi de a recunoaște lucrul bine făcut, acolo unde este bine făcut. Iar aici, la Cluj-Napoca, lucrurile se fac așa cum trebuie”, a arătat Ciucă.

Proiectul trebuie finalizat la termen

Premierul a amintit și de faptul că proiectul are o importanță deosebită și trebuie finalizat la termen.

„Doresc, în final, să vă mulțumesc pentru această oportunitate, dumneavoastră domnule primar, tuturor colegilor dumneavoastră implicați în acest proiect, pentru faptul că ați crezut în el, pentru faptul că, de asemenea, ați avut încredere că noi vă putem ajuta de la nivelul Guvernului, și doresc să mulțumesc în mod deosebit celorlalte instituții, și aici mă refer la domnul ministru Grindeanu și Ministerul Transportului, împreună cu compania CNAIR, pentru că au demonstrat că nu contează pe teritoriul cărei unități administrative se desfășoară proiectul și cine conduce acea unitate administrativă. Important este că vorbim despre un proiect pentru români, un proiect pentru România, care, într-adevăr, produce dezvoltare, asigură dezvoltare.

O să-i mulțumesc domnului ministru Bode, pentru că dumnealui a fost inițiatorul pe vremea când era ministrul transporturilor. Și doresc să le mulțumesc celor doi europarlamentari, și domnului Rareș Bogdan, și domnului Buda, pentru că, prin activitatea dumnealor, au făcut în așa fel încât, iată, România să poată beneficia de fonduri europene, fonduri care astăzi dezvoltă România alături de celelalte linii de finanțare și, desigur, alături de banii asigurați pentru investiții.

Și aici am să repet, 112 miliarde de lei asigurați de la bugetul de stat pentru investiții, adică aproximativ 22 de miliarde de euro, bani de la bugetul de stat alocați pentru investiții. Doar așa putem să dezvoltăm România! Este singura modalitate și Clujul demonstrează. Folosind banii pentru investiții, le putem dezvolta. Putem să asigurăm, în felul acesta, și locuri de muncă mai bune, putem să dăm o speranță oamenilor că pot să-și crească fii și fiicele acasă, în România. Există o calitate a vieții similare cu cea din țările dezvoltate ș.a.m.d. Ca atare, tuturor, încă o dată, vă mulțumesc, iar consorțiului, pe lângă mulțumiri, îi readuc în vedere necesitatea finalizării proiectului la termen”, a conchis premierul.