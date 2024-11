Lasconi, acuzată că şi-a neglijat fata. Acuzații dure din partea unchiului Oanei Lasconi

Unchiul Oanei Lasconi, Ovidiu Florea, a lansat acuzații severe la adresa mamei acesteia, Elena Lasconi, candidata USR la președinție. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a declarat că îi „este scârbă de discursurile” susținute de liderii rezist referitoare la fiica sa.

„În seara asta am aflat un lucru care m-a șocat. Candidata Lasconi Valerica Elena se lauda cu realizările fiicei sale de care s-a ocupat etc.. Realitatea este alta.

Fica ei a început 3 facultăți și nu a terminat nici una. În Paris este șomeră și azi a cerut tatălui ei sa ii trimita niște bani, că nu are din ce trăi. De fapt tatăl ei ii trimite destul de des bani, ca mama ei, nu prea o ajuta. No! E în campanie doamna. Îmi e scirba de discursurile ei legate de Oana, de care nu s-a ocupat deloc. Scriu in cunoștință de cauza. Sint unchiul Oanei”. USR rău ați ajuns. Regret voturile pe care vi le-am dat.”, a spus acesta pe Facebook.