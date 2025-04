Elena Lasconi le promite susținătorilor ei că, săptămâna viitoare, va acționa pentru a rezolva situația și campania electorală va merge înainte. Ea va apela și la instanță pentru a-și apăra drepturile, spunând că a vorbit cu avocați și că va cere o ordonanță președințială pentru că e vorba de un interes public.

Ea le-a cerut colegilor din USR să înceapă să promoveze campania ei pe pagina oficială a USR, amintindu-le că ea este candidatul USR. Săptămâna viitoare, aceasta va depune plângeri la mai multe instituții (instanță, AEP, ANI, BEC), fiind convinsă că are dreptate pentru că respectă legea.

Eu nu sunt aici pentru o mână de indivizi care au făcut acest abuz total antidemocratic”, a mai spus ea. O să vedeţi că săptămâna viitoare o să depun şi în instanţă, şi la AEP, şi la ANI. O să depun şi la BEC. Şi o să vedem cine are dreptate. Eu ştiu că am dreptate, pentru că respect legea”, a spus ea, sâmbătă seară, la TV.

Sfatul meu, prietenesc este că pe pagina de USR îi rog de acum să începe să promoveze campania mea, pentru că sunt reprezentantul USR-ului, că am văzut că au dat jos toate cover-urile şi aşa mai departe. Ceilalţi sunt liberi, dacă sunt atât de încăpăţânaţi, să meargă din rău în mai rău. Sunt liberi să facă absolut ce doresc.

„Ei mi-au blocat toate contractele, mi-au tăiat accesul către bani, dar săptămâna viitoare o să fac dreptate şi o să intrăm în linie dreaptă. O să avem şi resursele, o să se facă dreptate, o să apelez şi la instanţă. Prin ordonanţă preşedinţială o să fac lucrul acesta, pentru că este de interes public şi eu îmi ştiu drepturile, m-am consultat cu avocaţi, nu am putut să fac mai repede că eu aş fi făcut începând de ieri, doar că cei de la juridic nu mai voiau să vorbească cu mine.

Elena Lasconi a dezvăluit că, în ședința în care USR i-a retras sprijinul pentru candidatura la alegerile prezidențiale, a fost atacată de Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz, pe care i-a numit „bully”, și că restul membrilor au votat influențați de ei.

Ea consideră că decizia a fost luată în mod abuziv și neprofesionist și că doar Congresul USR – nu Biroul Național – are dreptul să acorde sau să retragă sprijinul pentru un candidat la alegerile prezidențiale. Ea a criticat faptul că ședința a fost neoficială și că s-au făcut presiuni asupra ei în timpul discuțiilor.

S-ar fi încercat și înlocuirea ei ca lider, dar nu s-a reușit.

„Asta arată lipsa de profesionalism a câtorva indivizi din USR. Eu reprezint cu onoare şi cu demnitate fiecare membru al USR (..), nu aceşti indivizi reprezintă USR-ul. (…) Se vede foarte clar că eu nu sunt omul jocurilor de culise. Cred că sunt cel mai independent candidat înscris în cursa aceasta electorală pentru prezidenţiale dar şi cea care a fost anul trecut, pentru că pe mine nu mă poate controla nimeni şi eu nu deraiez de la valorile şi principiile în care cred.

De asemenea, toată viaţa mea am respectat legea, am atras atenţia că este un abuz, că se încalcă şi statutul, statutul este legea noastră de funcţionare a partidului, dar am avut de-a face cu nişte bully, cum se zice în engleză. Cei doi au fost Ionuţ Moşteanu şi Dominic Fritz, dar ceilalţi au votat pentru că au fost convinşi de către cei doi.

Biroul Naţional nu are cum să îmi ridice sprijinul politic pentru că nu mi l-a dat. Mi l-a dat Congresul USR, care este forul superior. Există Biroul Naţional, există Comitet Politic şi există Congres. Congresul este superior şi Congresul votează care este reprezentantul USR pentru preşedinţia României. Congresul îi spune partidului: trebuie să sprijiniţi acest candidat, ăsta este candidatul, îl sprijiniţi şi financiar şi logistic, ca să ajungă la Cotroceni.

Ei ce fac? Spun să facem şedinţă informală de Comitet Politic. Aceasta este o structură mai mare de 300 de aleşi locali, parlamentari, şefii filialelor judeţene. Este informală. (..) La mijlocul celor 3 ore au pus presiune pe mine, prima oară au încercat să mă forţeze, să supună la vot ca Dominic Fritz să fie preşedintele de şedinţă, dar eu sunt. Nu au putut să facă asta. Ei au vrut să facă un vot pentru retragerea sprijinului politc şi pentru a-l susţine pe Nicuşor Dan”, a povestit ea despre şedinţă.