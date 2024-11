Deoarece alegerile bat la ușă, mulți cetățeni ar putea să se afle în afara localității de domiciliu în ziua votării. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) oferă informații esențiale pentru toți cei care vor să participe la procesul electoral, chiar dacă nu se află acasă. Astfel, există modalități clare prin care la aceste alegeri prezidențiale 2024, aceștia pot vota. Aceste detalii sunt vitale pentru asigurarea unui proces electoral corect și transparent.

Dacă nu ești în localitatea ta de domiciliu, dar vrei să îți exerciți dreptul de vot, există mai multe opțiuni. Conform AEP, în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorii pot vota la orice secție de votare din localitatea unde se află, chiar dacă aceasta nu coincide cu locul de domiciliu.

Regula se aplică atât cetățenilor care sunt într-o localitate din județul lor de domiciliu, cât și celor aflați în alte județe.

„Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare: în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia”, informează AEP printr-un document oficial denumit „Îndrumarul alegătorului din țară”.