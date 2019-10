Laura Codruța Kovesi a vorbit și despre posibilitatea pe care a avut-o Klaus Iohannis de a refuza revocarea sa.

„Nu stiu daca pot raspunde eu in locul presedintelui. E un moment in care iti dai seama ca un rau poate fi un bine. Daca revocarea nu ar fi avut loc atunci, probabil ca tot m-as fi inscris in cursa pentru EPPO (Parchetul European – n.r.), dar nu cred ca as fi avut la fel de mult timp sa ma pregatesc si nu stiu daca as fi avut aceeasi determinare. Ca procuror sef DNA, consumam toata energia pentru a conduce institutia si nu a fost usor. Dincolo de regretele pe care le-am avut in acel moment, ca nu mi-am dus mandatul la final, pentru mine personal lucrurile s-au intamplat mai bine. Asta nu inseamna ca sunt fericita ca a avut loc revocarea, pentru ca ea a avut insemnatatea ei”, a declarat Laura Kovesi pentru ziare.com.

Deși au încolțit-o, fosta șefă a DNA nu crede că a fost vorba despre un atac la persoană.

„Nu cred ca acea cerere de revocare a fost o chestiune personala. Nu cred ca ministrul Justitiei avea ceva cu mine. A fost lupta impotriva unui simbol. Cand vrei sa lovesti o institutie, lovesti in seful ei. Au fost foarte multe momente dupa revocare cand colegii din DNA mi-au spus ca le e foarte greu, pentru ca nu mai are cine „sa le tina spatele”. (…) Cumva cred ca a fost un moment in care a fost lovita institutia, a fost un moment cand s-a declansat o demobilizare intre colegii care lucrau in DNA si a avut semnificatia: uite, pana la urma, noi, politicul, va putem opri!”, a mai spus Kovesi.

Şefa Parchetului European susține că dosarul deschis împotriva ei la Secţia specială pentru magistraţi a fost făcut la comandă.

„Dosarul a fost un semn ca atunci cand o persoana isi face treaba si devine incomoda se pot gasi solutii. Este o coincidenta ca la trei zile dupa ce s-a aflat in Romania de candidatura mea s-a inceput acest dosar si toate celelalte elemente? Nu cred!”, a precizat Laura Kovesi.

