Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a transmis un mesaj din detenție, în care analizează recentele mișcări politice din România. Ea solicită Partidului Social Democrat (PSD) să acționeze ferm pentru reformarea Justiției, denunțând influența a ceea ce numește „Statul Paralel Soroșist”.

În deschiderea mesajului, Udrea face referire la întoarcerea PSD la guvernare, un pas pe care îl consideră logic după rezultatele obținute în alegeri. Fostul ministru subliniază că această revenire la putere implică mai mult decât preluarea unor ministere-cheie.

„După ce a jucat sceneta “ adio dar rămân cu tine” PSD se întoarce la noul Guvern, ceea ce este totuși firesc, având in vedere ca a luat cel mai mare număr de voturi in aceste alegeri, chiar daca aproape la jumătate fata de 2020! Dar daca tot își asuma guvernarea, PSD trebuie sa își asume si eliminarea Statului Paralel Soroșist din Justiție”, a scris Udrea pe pagina de Facebook .

Fostul ministru subliniază că PSD are datoria să elimine structurile paralele care, în opinia sa, influențează negativ Justiția și funcționarea democrației din România.

Ea sugerează că noua conducere a partidului, condusă de Marcel Ciolacu, ar trebui să urmeze exemplele unor lideri precum Viktor Orbán sau Donald Trump în combaterea acestor fenomene.

„Adică, daca tot își afișează afinitatea nou descoperita cu Orban si Trump, Ciolacu ar trebui sa ia exemplul acestora in acțiunile de curățare a Justiției si a societății “civile” de Soroșiști”, spune ea.

Udrea critică vehement faptul că PSD se concentrează mereu pe ministerele cu bugete mari, în timp ce lasă Justiția sub controlul celor pe care îi acuză de loialitate față de „statul paralel”.

Chiar daca liderii PSD au folosit pretextul ca nu vor sa se mai confrunte cu protestele #rezist, tot trădare se cheamă pentru că Justiția nu este doar despre PSD, este despre societatea românească in ansamblul ei si afectează interesele fiecărui roman, dovada fiind lovitura de stat data astăzi in România cu ajutorul CCR”, a spus fostul ministru.

De asemenea, ea acuză liderii PSD de trădare atunci când evită să intervină în Justiție de teama protestelor #rezist. Udrea susține că acest comportament are consecințe grave asupra întregii societăți românești, nu doar asupra partidului.

Elena Udrea își continuă criticile, aducând în discuție activitatea lui Cătălin Predoiu, despre care afirmă că, în calitate de ministru al Justiției, a consolidat influența statului paralel.

Ea consideră că Predoiu a avut un rol esențial în adoptarea codurilor penale care au favorizat abuzurile și preluarea controlului de către anumite structuri.

„ Pe de alta parte, nu este o soluție ca PSD sa ia frâiele Justiției, ci doar sa nu îl lase PNL-ului, pentru ca atât Alina Gheorghiu cat si Predoiu si-au demonstrat loialitatea si obedienta fata de sistemul lui Coldea si Kovesi.

Predoiu a fost ministrul cel mai longeviv, in 5 guverne, si in mandatele lui Statul Paralel s-a consolidat și și-a impus interesele in dezastruoasele Coduri, penal si de procedura penala, pe care Predoiu le-a făcut, creându-si astfel instrumentele de distrugere a leadeship-ului romanesc si de preluare a controlului asupra României!

Astfel, toate prevederile abuzive au fost aduse in aceste coduri, prin oamenii lui Coldea si Kovesi, adică Dumbrava si Livia Stanciu, pe atunci șefa ICCJ, azi judecător la CCR!”, a subliniat Udrea.