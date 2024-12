Elena Udrea a declarat că își dorește ca, de acest Crăciun, toți să trăiască alături de familiile lor, cu inimile pline de iubire pentru cei dragi.

Fostul ministru al Turismului a avut, de asemenea, un mesaj pentru cei care, potrivit ei, o țin abuziv în închisoare, în timp ce fiica ei, Eva, este lipsită de mama sa pentru al treilea an consecutiv, de sărbători.

„Celor care in continuare ma țin abuziv in închisoare, in timp ce fetița mea este pentru al 3-lea an lipsită de mamă de Sărbători, le doresc sa aiba nu ‘un Crăciun ca al lui Ceaușescu’, ci un Crăciun ca al meu!”, a conchis ea.