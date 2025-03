Potrivit declarației făcute de Călin Georgescu, scopul său a fost să expună „demonul” care guvernează sistemul, afirmând că nu despre el a fost vorba niciodată în această campanie, ci despre poporul român. El a subliniat faptul că sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui, și, de aceea, chiar și un alt candidat care ar fi spus adevărul și ar fi dorit binele țării ar fi avut aceleași șanse de a fi exclus din procesul electoral.

Călin Georgescu spune că sistemul are o ură profundă

Georgescu a afirmat că, pentru prima dată în 35 de ani, a vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului și despre injustițiile cu care se confruntă cetățenii. El a venit și cu soluții pentru aceste probleme, prin programul „Hrană, Apă, Energie”, un proiect pe care l-a susținut ca fiind esențial pentru viitorul țării. De asemenea, Georgescu a vorbit despre idealul său de a face din București capitala păcii și ca România să devină „o Elveție a Răsăritului”, o viziune care, potrivit lui, ar fi fost greu de acceptat de către Uniunea Europeană, din cauza intereselor economice ale acesteia.

În continuare, Georgescu a susținut că sistemul în care trăim este „violent fizic și psihic”, cu o ură profundă față de poporul pe care ar trebui să-l protejeze. El a subliniat că violența provine din interiorul sistemului, iar aceasta este directă, nu inversă. Georgescu i-a mulțumit susținătorilor săi și le-a spus că în inimile lor arde sentimentul de nedreptate, dar a subliniat că acest lucru nu trebuie să-i facă să uite că această stare de fapt a fost cauzată și de pasivitatea celor care au privit de la distanță, în loc să ia atitudine.

„În această campanie, în această chemare, așa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu, putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. De aceea, eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge Președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări – desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs. Pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, am venit cu soluțiile prin programul de țară «Hrană, Apă, Energie»”, a subliniat Călin Georgescu.

Adevărata libertate presupune să ai libertatea de a alege în conștiință

În ceea ce privește viitorul, Georgescu a spus că misiunea sa a fost îndeplinită, dar că schimbarea în bine trebuie să vină de la întreaga țară și popor. El a continuat să îndemne românii să aleagă în mod conștient ce doresc pentru viitorul lor, subliniind că adevărata libertate presupune să ai libertatea de a alege în conștiință.

„Am fost și vreau să rămân un președinte al păcii. Am vrut ca Bucureștiul să fie capitala păcii și România să fie o Elveție a Răsăritului. Ca să ajungem acolo este nevoie să privim realitatea în ochi (…). Am spus că vreau să vină românii de peste hotare înapoi acasă și cred că acolo cred că am supărat cel mai tare interesele Uniunii Europene, pentru că ei nu vă vor înapoi acasă, au nevoie de salahori în toate domeniile de activitate”, a continuat Georgescu.

În final, Georgescu a apelat la susținătorii săi, încurajându-i să acționeze conform propriei conștiințe, fără presiuni externe. El a afirmat că, în aceste momente dificile, democrația și libertatea sunt amenințate, iar alegerea noastră contează mai mult ca oricând, chiar și până în ultimul moment.

„Violența sa vine din ura profundă pe care o are față de poporul pe care trebuia să îl protejeze și nu să îl abuzeze. Violența a început din interiorul sistemului către popor și nu invers. Eu vă mulțumesc tututor, știu că în inimile voastre arde sentimentul de nedreptate și este normal să fie așa, dar să fim sinceri și cu noi, am ajuns aici și din cauza noastră, a tuturor celor care am privit de la distanță, care ne-am bazat și i-am așteptat pe alții, în loc să ne bazăm pe noi. Misiunea de a schimba în bine aparține unei țări întregi, unui întreg popor, nu unui singur om. De aceea, am vorbit permanent despre o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Libertatea presupune ca voi toți să fiți liberi în conștiință. Alegerile corecte au fost mereu în mâinile și inimile voastre și aici nu mă refer doar la alegerile electorale, ci la orice fel de alegere. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și nădăjduiesc din tot sufletul ca de acum să o faceți cu toată conștiința voastră. Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui, prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu”, a adăugat el.

Această reacție a lui Georgescu vine pe fondul respingerii de către CCR a candidaturii sale, decizie care a generat multe reacții politice și sociale, reflectând nemulțumirea față de procesul electoral.

„Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința. Pare că în aceste momente, democrația și libertatea își dau ultima suflare și, de aceea, au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace că alegerea noastră contează până în ultimul moment”, a conchis Georgescu.

Mesajul acestuia poate fi urmărit aici.