UPDATE: La finalul vizitei, preşedintele a susţinut o declaraţie de presă.

„Aproape 45 de mii de teste au fost prelucrate în ultimele zile, lucru notabil. Acest institut joacă un rol foarte important. În afară de prelucrearea acestor teste, se face și cercetare și se pregătește producție de diferite materiale. Această mișcare o găsesc foarte pozitiva și vă îndemn să continuați”, a spus președintele după vizita sa de la Institutul Cantacuzino.

Președintele a vorbit și despre creșterea alarmantă a numărului de cazuri din ultima vreme.

„Trebuie să vorbim și despre pandemie și COVID-19. Azi e o zi tristă. Avem un număr record de persoane pozitive cu noul coronavirus. În acest context trebuie să fac câteva remarci. Dragi români, suntem deja din martie în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers bine. Am trecut prin starea de urgență și am luat măsuri dure și autoritățile au ținut situația sub control. Lucrurile nu au evoluat din păcate așa cum ne-am dorit cu toții. Revin la ce am mai spus. Răspunderea în acest moment e partajată între autorități și cetățeni. Ar fi foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele de până acum. Măsurile sunt simple: masca, distanța și spălat pe mâini.

Pe de altă parte, trebuie să fim atenți la ce se spune, pentru că, în această perioadă, în loc să fim toți de aceeași parte, vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această pandemie. Suntem într-o situație complicată și este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea privind carantina și izolarea pentru a reda acest instrument important autorităților în caz de pandemie.

Nu este momentul să disperăm, dar nici să lăsăm garda jos. Haideți să facem un efort să continuăm. Nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă. Nu vorbim de politică, ci de o boală care a rămas în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare dacă cineva dă o lege sau un act administrativ.

Noi avem cel mai important instrument să ne protejăm, conștiința noastră. Dacă respectăm normele, avem o șansă bună să trecem mai departe și cu cât mai puține persoane decedate. Să nu ne imaginăm că dacă este vară și plecăm la munte sau la mare scăpăm de virus. Din păcate virusul merge cu noi și la mare și la munte. Haideți să respectăm indicațiile specialiștilor, să facem aceste lucruri simple pentru a putea trece cu bine de această perioadă dificilă.

Riscăm să ne îmbolnăvim, asta e mult mai grav decât starea de urgență sau de alertă. Cu toții ne dorim să reluăm viața normală. Cred că va mai dura până când ne putem relua viața normală. Dacă vrem să ne și mișcăm, să funcționeze economia, să mergem la mare sau la munte, trebuie să respectăm aceste norme. Rolul autorităților este să emită normele, rolul spitalelor să trateze bolnavii, rolul nostru este să nu ajungem la spital, este o boală foarte periculoasă”, a mai spus Klaus Iohannis la finalul vizitei de la Cantacuzino.

Știre inițială:

„O să vă spun câteva lucruri destul de importante în legătură cu evoluția pandemiei, dar prima dată vreau să vizitez institutul”, a spus președintele Klaus Iohannis chiar la venirea sa la Institutul Cantacuzino, după ce l-a salutat pe ministrul Apărării.

De asemenea, președintele Klaus Iohannis le-a atras atenția jurnaliștilor prezenți să respecte măsura de distanțare.

Instititul Cantacuzino, aflat în subordinea Ministerului Apărării, prelucrează teste pentru COVID-19. Laboratorul Infecţii Respiratorii Virale din cadrul institutului este acreditat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii încă din anul 1969 şi este Centru Naţional de Referinţă pentru gripă în România.

Premierul Ludovic Orban a făcut în luna aprilie o vizită la institut, ocazie cu care a anunţat că unitatea are o capacitate de testare pentru coronavirus de 500 de teste pe zi, dar poate fi suplimentată, la nevoie, până la 1.000 de teste pe zi. Amintim că, România alocă 3,5 milioane de lei pentru descoperirea vaccinului împotriva coronavirus, dar suma va crește, dacă cercetările inițiale dovedesc că produsul dezvoltat de OncoGen și Institutul Cantacuzino dă rezultate.

Sursă foto: INQUAM/George Călin