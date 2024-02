Mihai Constantin, reprezentant oficial al Guvernului, a menționat că momentan nu dispune de informații care să îi permită să ofere lămuriri pe această temă.

Întrebat dacă România a notificat oficial aliații din cadrul NATO cu privire la propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar-general al Alianței, Constantin a răspuns că nu are date în acest sens, în acest moment.

Mihai Constantin a precizat că acest subiect este unul de interes și în afara granițelor țării noastre. Cu toate acestea, Guvernul nu a oferit informații noi pe această temă, susține purtătorul de cuvânt.

La rândul său, Administrația Prezidențială a precizat pentru Digi24 că nu va face comentarii referitoare la „zvonuri”.

Nici cei de la NATO nu au comentat.

În urma ședinței de joi a Guvernului, Constantin a fost chestionat dacă România a informat alte state membre NATO cu privire la posibila nominalizare a președintelui Iohannis pentru funcția de secretar general al Alianței.

Întrebat cine face nominalizarea din partea țării noastre, el a menționat că nu consideră că fiecare membru NATO este obligat să facă o nominalizare pentru postul de Secretar General.

Amintim că, în cursul zilei de astăzi, pe rețeaua socială X (fosta Twitter), jurnalista de la Casa Albă Jennifer Jacobs a informat că România intenționează să-l propună pe Klaus Iohannis pentru rolul de secretar general al NATO.

Scoop: Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president, Klaus Iohannis, as a candidate for NATO secretary general, per @nat_droz @PeterMartin_PCM. Will complicate other allies’ effort to install Mark Rutte as the next secretary general.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 22, 2024