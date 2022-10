Klaus Iohannis, mesaj cu prilejul Zilei Educației: O educație de calitate nu este posibilă fără dascăli bine pregătiți

Cu prilejul Zilei Educației, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care spune că o educație de calitate nu poate exista fără ca profesorii să fie bine pregătiți, dar și motivați.

„La mulți ani tuturor cadrelor didactice care, prin dăruirea lor, călăuzesc copiii în fascinanta călătorie a cunoașterii. O educație de calitate nu este posibilă fără dascăli bine pregătiți și motivați”, transmite Klaus Iohannis.

Șeful statului a vorbit și despre programul „România Educată”, cel în care profesorul joacă un rol esențial el fiind responsabil și important pentru construirea unei națiuni puternice. De asemenea, președintele a ținut să le mulțumească profesorilor din toată țara.

„Vă mulțumesc pentru misiunea pe care v-ați asumat-o! Meritați pe deplin recunoașterea și încrederea întregii societăți”, încheie șeful statului.

Astfel de mesaje nu au nicio importanță pentru profesori

Simion Hăncescu, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), are un mesaj dur pentru autorități cu privire la cele pe care aceștia le au an de an cu prilejul Zilei Educației.

„Ne-am fi dorit să vă spunem astăzi că educaţia din România a devenit, în sfârşit, o prioritate naţională, dar nu putem să vă oferim acest “dar” nici măcar simbolic, pentru că în România în ultimii zeci de ani ni s-a demonstrat că singurele priorităţi ale politicienilor sunt jocurile de culise, transmite el învăţătorilor şi profesorilor.

Şi vouă am fi vrut să vă oferim darul unui sistem educaţional mai primitor, performant şi modern. Statul a eşuat şi de această dată”, este mesajul pentru elevi, în timp ce părinţilor le mulţumeşte pentru sprijin şi le spune că avem o ţară în care ”cei care fac legile ne dau deja de prea mult timp exemplul încălcării lor”. ”Suntem cu toţii suprasaturaţi de declaraţiile celor care sunt în vârful ţării, care spun că au interesul ca şcolile din România să devină unele de top, că educaţia este o prioritate naţională.

Ziua Internaţională a Educaţiei este o sărbătoare a naţiunilor care înţeleg că sistemul de învăţământ este unica poartă către emanciparea, dezvoltarea şi consolidarea unui stat democratic. Fără educaţie nu putem reţine în memoria colectivă ceea ce istoria ne scrie în destin, aşa cum nici nu putem să ne imaginăm viitorul. Este ziua voastră, dragi colegi – personal didactic, didactic auxiliar şi nedidacticcare împreună transformaţi şcolile din România în a doua casă pentru milioane de copii şi tineri. Voi sunteţi cei care înţelegeţi mai bine ca oricine că valoarea unui popor stă, înainte de orice, în calitatea oamenilor şi în patrimoniul spiritual, lăsat moştenire din generaţii în generaţii”, spune acesta.