Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a vorbit marți seară cu privire la un subiect arzător la nivel național, acela cu privire la o posibilă preluare a şefiei NATO de către preşedintele României, Klaus Iohannis.

Acesta consideră că sunt șanse mari ca preşedintele să primească o susţinere masivă din parte Statelor Unite în această privință.

Klaus Iohannis își dă demisia? Anunțul venit chiar din România

Andrei Muraru, a transmis marţi, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, vorbind despre o posibilă preluare a şefiei NATO de către preşedintele Iohannis, că această întrebare are un răspuns posibil în Congresul american şi în administraţia americană.

Întrebat cum vede informaţiile privind o posibilă preluare din partea preşedintelui Klaus Iohannis a funcţiei de secretar general al NATO, deținută în prezent de Jens Stoltenberg, informație vehiculată și rostogolită în ultima perioadă în spaţiul public, Andrei Muraru a răspuns că administrația americană ar putea să îl susțină în acest demers.

”Această întrebare cred că are un răspuns posibil în Congresul american şi în admnistraţia americană. Preşedintele a fost văzut întotodeauna la Washington ca un factor de stabilitate, vă aduceţi aminte că, în timpul preşedintelui Trump, a fost primul şef de stat european invitat la Casa Albă”, a explicat Andrei Muraru.

Sunt foarte bune şanse, crede ambasadorul României în SUA

De asemenea, ambasadorul României în SUA a mai spus că preşedintele este ”un şef de stat care şi-a asumat ridicarea, creşterea cheltuielilor de aderare cu doi ani înainte ca preşedintele Trump să vină la Bruxelles şi să să ceară acest lucru, preşedintele a făcut-o în 2015 şi discuţia a început în 2017”.

”Sunt foarte bune şanse, cred, ca preşedintele să primească o susţinere masivă din parte Statelor Unite, pentru o asemenea poziţie.

Sigur, decizia are foarte multe componente, este şi în mâna partenerilor europeni, aliaţii au tot felul de formule ca să urmărească şi alte elemente, cum ar fi cota de gen, deci este o discuţie aplicată, dar din partea SUA, cred c preşedintele are un sprijin foarte bun”, a mai transmis Andrei Muraru.

Informația cu privire la viitoarea funcție a lui Iohannis a venit la începutul lunii februarie, atunci când preşedintele Klaus Iohannis a fost menţionat de agenţia DPA printre posibilii candidaţi la funcţia de secretar general al NATO, care va rămâne vacantă după încheierea mandatului lui Jens Stoltenberg.

Acesta a fost menționat alături de fostul premier britanic Theresa May, premierul olandez Mark Rutte, premierul eston Kaja Kallas, fostul comisar UE pentru politică externă Federica Mogherini, ca fiind drept posibili candidaţi pentru şefia NATO.