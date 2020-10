„Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta”, a spus şeful statului, Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

Ce a mai declarat președintele

Întrebat într-o conferință de presă dacă alegerile parlamentare ar urma să fie anulate, în contextul în care pandemia de coronavirus înregistrează înfectări pe bandă rulantă, șeful statului a spus că nu se pune problema de așa ceva.

Potrivit președintelui, data organizării alegerilor parlamentare a fost deja stabilită, iar Guvernul și autoritățile locale au datoria de a gestiona acest proces în siguranță

„Alegerile parlamentare au fost stablite conform legii și vor avea loc pe 6 decembrie, iar în ceea ce privește gestionarea pandemiei, Parlamentul a adoptat o lege specială, legea 55 care prevede întreg catalogul de măsuri care pot fi luate. Și Guvernul împreună cu autoritățile locale gestionează acest proces”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Despre prefectul Capitalei

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că atitudinea prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, şi modul în care acesta a acţionat sunt inacceptabile, punctând că acest lucru nu trebuie să rămână fără urmări.

„Este de neînţeles, că, deşi am văzut o creştere a numărului de infectare la nivelul Capitalei, şi era evident că această tendinţă va continua, nu a existat un plan coerent, comunicat în termeni clari, astfel încât populaţia să fie pregătită şi să ştie la ce să se aştepte.

Atitudinea prefectului şi modul în care a acţionat sunt inacceptabile şi nu trebuie să rămână fără urmări”, a spus şeful statului într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni