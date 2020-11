Marţi, preşedintele Iohannis i-a chemat la Palatul Cotroceni, pentru a analiza situaţia generată de COVID-19 în ţara noastră pe premierul Ludovic Orban, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Ionel Paul Oprea, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, Florin Oancea, directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), Adriana Pistol, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Alexandru Rafila, şeful Direcţiei Medicale din cadrul MApN, Dragoş Marian Popescu, directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov, Andreea Moldovan, şi vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, Dumitra Gindrovel.

Tot marţi, negociatorii Parlamentului European şi preşedinţia germană a Consiliului UE (care a negociat în numele statelor membre ale UE) au ajuns la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, încheind o etapă crucială pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde de euro.

În conferinţa de presă de la ora 19:00, şeful statului a ţinut să le transmită românilor următoarele:

“Am avut azi o nouă ședință, cu accent pe pregătirea campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19. Întreaga Europă se află într-un moment dramatic. Este evident că virusul se răspândește mult mai puternic decât în primăvară. State europene care au avut rate reduse de îmbolnăvire peste vară sunt acum în pragul unor crize sanitare.

Până când nu vom avea un vaccin, nu avem decât posibilitatea impunerii unor restricții severe. România se confruntă la rândul ei cu o situație extrem de complicată, iar restricțiile care au intrat în vigoare de ieri au ca scop doar protejarea populației și reducerea presiunii uriașe pe sistemul sanitar. Este imperativ să oprim blocarea spitatelor!

E absolut de înțeles că aceste măsuri nu sunt deloc populare, după un an în care am fost nevoiți să ne schimbăm radical modul de viață. Din păcate, din cauza virulenţei acestui virus, am văzut că reglementările mai puțin restrictive s-au dovedit insuficiente. Suntem într-un moment în care e vorba despre noi toți, la un loc.

Trebuie să rămânem realiști și să înțelegem că mai sunt încă de parcurs câteva etape până la vaccinarea propriu-zisă. România va beneficia în mod echitabil de aceste vaccinuri. Avem deja o strategie de vaccinare anti-COVID.

De vaccin va beneficia inițial tot personalul din domeniul sănătății și persoanele cu cel mai mare risc de a face forme severă de boală. O campanie de vaccinare bine planificată și comunicată eficient ne va permite să ne întoarcem la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții.

Al doilea subiect pe care vreau să-l ating este turul II al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. M-a bucurat să văd, în primul tur, un vot al cetăţenilor pentru candidata Maia Sandu, acesta fiind de fapt un vot în favoarea unei evoluţii democratice ireversibile a Repubilcii Moldova, pe care România a susţinut-o permanent şi o susţine fără rezerve. Am subliniat mereu că drumul spre Europa este unul al progresului. România va continua să sprijine Republica Moldova în eforturile ei de modernizare.

Suntem și ne dorim să rămânem un partener solid pentru societatea civilă din Republica Moldova în ansamblul sau. Vom fi extrem de atenți la desfășurarea scrutinului de duminică, pentru a ne asigura că viitorul Republicii Moldova este decis exclusiv de votul liber exprimat al cetăţenilor, în cadrul unor alegeri democratice, corecte şi libere de orice interferenţe nedorite.”

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin