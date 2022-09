Pentru anul în curs, există proiecte aflate în implementare în valoare de peste 100 milioane de euro, finanțate din fonduri europene, guvernamentale sau de la bugetul local.

Satu Mare se schimbă pe zi ce trece

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Kereskényi Gábor: – Reabilitarea completă a Bazei Sportive Dinamo din municipiul Satu Mare, un proiect în valoare de peste 3 milioane de lei, a dat orașului o bază sportivă care este folosită în prezent de sportivii de la LPS Satu Mare, CSM Satu Mare, precum și cluburi asociate. Dar și publicul larg, care poate practica aici sportul de masă.

Zilnic, aici se antrenează sau fac sport de agrement în jur de 200 de persoane, copii și adulți.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

K.G: – Construcția Podului peste râul Someș, zona Ștrandului, este un proiect în valoare de aproape 200 de milioane de lei. Este un pod hobanat, care va ajuta la descongestionarea traficului în municipiul Satu Mare, dar va fi și un obiectiv reprezentativ pentru orașul nostru din punct de vedere arhitectural.

Podul este un proiect dorit de sătmăreni de aproape 30 de ani, proiectul tehnic, desemnarea constructorului și demararea investiției începând în primul meu mandat de primar.

La ce să ne mai așteptăm

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

K.G: – Avem proiecte aflate în implementare în valoare de peste 100 milioane de euro. Finanțate din fonduri europene, guvernamentale sau de la bugetul local. Cel mai mare proiect este podul peste Someș, așa cum am precizat în valoare de aproximativ 40 milioane euro.

Apoi avem proiecte europene finanțate prin POR, programe transfrontaliere și POIM, în valoare de 45 milioane de euro. Cele mai mari sunt Reabilitarea Centrului Vechi și Centrului Civic, construcția unei pasarele pietonale peste râul Someș, achiziția de autobuze hibrid și construcția unui terminal de călători.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

K.G: – În prima perioadă a pandemiei au existat o multitudine de știri false. Am fost asaltați de tot felul de solicitări, de la a spăla cu clor străzile până la oprirea investițiilor publice pentru a direcționa banii către spitale. Îmi aduc aminte și de aceea acțiune, la nivel național, care s-a dovedit a fi inutilă, cea privind amplasarea de dezinfectant în toate scările blocurilor.

Din fericire am reușit să ne păstrăm calmul, nu am oprit nici o investiție și am încercat să menținem administrația publică locală pe un făgaș cât de cât normal. Nu ne-am aventurat în a face cheltuieli inutile, lucru remarcat și de Curtea de Conturi, care după ce a efectuat un control pe această temă, nu a constatat nici măcar un leu prejudiciu la bugetul local.

K.G: – În general am colaborat bine cu celelalte instituții ale administrației publice, existând mici probleme cauzate de sistemul birocratic, întârzierea unor avize de la administrația centrală care duc la prelungirea termenului de implementare a proiectelor cu finanțare europeană.

Sfaturi pentru mâine

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

K.G: – Un tânăr care are ambiția de a deveni primar trebuie să cunoască în primul rând nevoile orașului, ale comunității, să pornească de jos. Trebuie să devină mai întâi consilier local câteva mandate, pentru a învăța abecedarul administrației publice, iar, mai apoi când se simte pregătit să se înconjoare de oameni de valoare.

Dacă eu am fost un primar bun, acest lucru se datorează şi faptului că am avut o echipă bună.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

K.G: – Astăzi este destul de greu să anticipezi ce se întâmplă de la săptămâna la alta. Digitalizarea va cuprinde tot mai multe domenii de activitate ale primăriilor. Dacă vrem ca administrațiile publice locale să funcționeze mai bine, trebuie să asigurăm descentralizarea deciziilor, dar și a resurselor financiare. Să nu mai trebuiască să mergi cu mâna întinsă la Guvern.

Banii, o poveste

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

K.G: – Ca primar, gestionez bani publici. Poate că responsabilitatea este puțin mai mare decât în mediul privat. Nu vreau să fiu lipsit de modestie și să spun că la Satu Mare gestionăm cel mai bine banul public. Sunt multe primării în țară în care responsabilitatea pentru banul public este ridicată.

Dar, ca primar sunt supus nu doar controlului din partea instituțiilor abilitate, dar și din partea cetățenilor. Fiecare locuitor al municipiului Satu Mare poate, iar de când există rețelele de socializare chiar are posibilitatea să o facă, să mă întrebe cum cheltuiesc banii pe care cetățenii îi plătesc ca impozite.

Și mai există testul suprem: votul!