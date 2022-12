După aceea, Kelemen Hunor a scris pe rețelele de socializare să „nu existe niciun dubiu” că maghiarii merită să fie reprezentați de către UDMR la guvernare.

„Dacă nu am fi fost acolo, problemele comunităţii noastre nu ar fi fost importante pentru alţii şi o mulţime de regiuni ale Transilvaniei ar fi rămas nedezvoltate”, a scris acesta pe Facebook.

Kelemen Hunor a subliniat că este important ca UDMR să rămână la guvernare, pentru a putea ajuta comunitățile maghiare să treacă mai ușor peste perioada de criză.

Kelemen Hunor, despre Cosma Botond

Referitor la poziția maghiarilor în România, liderul UDMR a vorbit recent despre declarațiile deputatului Cosma Botond cu ocazia Zilei Națioanale, potrivit cărora Ardealul nu ar fi numai pământ românesc.

„Am avut o discuție scurtă după 1 decembrie cu domnul Ciolacu, eu am zis care e părerea mea, el a zis care e părerea lui și cu asta am închis acest subiect. Nu cred că poate susține cineva că nu a fost un discurs corect. Am văzut reacțiile intelectualilor români din Transilvania și ei au zis că nu a fost nimic jignitor. Dacă Botond ar fi citit Declarația de la Alba Iulia, când ar fi ajuns la pasajul care vorbește despre minorități și despre autonomia oferită pentru minorități, Șoșoacă tot așa s-ar fi comportat. El nu a jignit pe nimeni. Dacă nu ar fi zis „la mulți ani”, atunci asta ar fi fost o problemă. Eu am spus La mulți ani de 1 decembrie și colegilor din Cabinet. 1 decembrie trebuie să fie o bucurie pentru națiunea română nu un moment în care se supără pe maghiari. Problema României nu sunt maghiarii”, a spus Kelemen Hunor la Digi24.

UDMR nu va pleca de la guvernare

Acesta a vorbit și despre cererea PNL Galați pentru scoaterea UDMR de la guvernare.

„Pentru o declarație de la o organizație județeană trebuie să vă adresați la organizația UDMR Galați. Am vorbit și cu Ciucă și cu Bode și nu mi-au comunicat nimic. Nu există nicio intenție de a căuta o altă soluție guvernamentală. Am vorbit și cu Ciucă și cu Ciolacu. Eu am spus, UDMR nu pleacă de la guvernare. Noi rezistăm la presiuni. Eu sunt ultramaratonist. Am spus, da, putem să fim dați afară, dar asta e o altă chestiune. Nu cred că astăzi cineva dorește o astfel de aventură politică și nici nu ar fi în beneficiul nimănui. Eu înțeleg că unii vor să acopere anumite subiecte cu UDMR sau cu maghiarii. E o chestie absolut mizerabilă și previzibilă. Absolut orice se întâmplă, sunt vinovați maghiarii. De 32 de ani, ungurii sunt vinovați pentru orice.”, a asigurat liderul UDMR.