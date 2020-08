Teo Show a revenit pe micile ecrane, cu un nou sezon, la Kanal D, iar emisiunea se bucură de un succes uriaș. Ediția de ieri a emisiunii prezentate de Teo Trandafir și de Bursucu a plasat Kanal D pe primul loc în topul televiziunilor din România, pe toate categoriile de public monitorizate.

Mai mult, conform datelor furnizate de Kantar Media, în intervalul de difuzare al show-ului, peste 20% din procentul populației de la orașe, cu vârstă cuprinsă între 18 și 49 de ani, viziona Kanal D pe parcursul difuzării emisiunii

Joi, 27 august, în intervalul 15:00 – 17:00, Kanal D a fost lider absolut de audiență cu “Teo Show”, stația a înregistrat 2,0% rating și 20,6% cotă de piață, pe targetul Comercial, 3,2% rating și 15,9% cotă de piață, pe targetul Național, și 2,8% rating și 14,8% cotă de piață, pe targetul All Urban.

Ediția de ieri a emisiunii “Teo Show” a fost urmărită, în medie, în fiecare minut al difuzării, de peste o jumătate de million (562.000) de români din întreaga țară. Minutul de aur, atins la 15:10, a adunat în față micilor ecrane, la Kanal D, 728.000 de fani ai emisiunii prezentate de Teo Trandafir și Bursucu.

Teo Trandafir a vorbit despre o perioadă mai puţin plăcută a vieţii sale

Recent, Teo Trandafir a vorbit despre cum a reușit să slăbească și despre cuvintele dure pe care oamenii i le adresau atunci când era grasă. Aceasta a povestit pentru Revista ELLE că în perioada adolescenței nu a avut probleme cu greutatea, dar că lucrurile au început să se schimbe de la vârsta de 21 de ani.

„Relația mea cu corpul meu nu a fost una deficitară de la început, pentru că am avut norocul să fiu cumva frumușică până la un anumit moment al vieții mele. Undeva la 21 de ani am început să mă îngraș. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului și asta mă speria.

Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri, și am devenit femeie, brusc am început să o iau razna și asta fără a modifica dozele de mâncare. Am stat și m-am gândit în toate felurile. Nu mâncam mai mult decât altă dată, nu mâncăm la alte ore. Am continuat să mă îngraș, am ajuns la un moment dat la 140 de kilograme. Dar viața mi-a dat șansa exact atunci să fiu aleasă pentru asta”, spune Teo Trandafir.