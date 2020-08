“Oldies but goldies”, o tema generoasa, ce va pune la incercare priceperea in materie de stil a concurentelor.

Doar cateva zile ne mai despart de competitia stilului si de divertismentul la superlativ pentru ca sambata aceasta, de la ora 22:00, “Bravo, ai stil! Celebrities” revine pe micile ecrane, la Kanal D, cu noi editii. Show-ul va putea fi urmarit de miercuri pana sambata, de la ora 22:00, iar competitia stilistica va fi reluata chiar de la momentul la care a fost stopata din cauza pandemiei.

Cei trei jurati, Raluca Badulescu, Catalin Botezatu, Maurice Munteanu, si Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, sunt gata de reintalnirea cu cele noua concurente, pe platoul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”. Aspirantele la marele titlu vor trece, ca si pana acum, printr-o serie de provocari stilistice, toata evolutia acestora va fi atent analizata de cei trei jurati.

Sambata, de la ora 22:00, este seara “Oldies but goldies” la “Bravo, ai stil! Celebrities”, in care tinerele ambitioase, inscrise in competitia stilului vor face un adevarat spectacol! Tema propusa pentru prima editie de dupa pauza de pe micul ecran este una foarte bogata, in stransa legatura cu tot ceea ce inseamna trenduri ce au marcat istoria modei, dar si cu divertismentul la superlativ.

Reamintim cele noua concurente de la “Bravo, ai stil! Celebrities” ramase in competitia stilistica, pentru marele premiu de 100.000 de lei, dar si titlul de Cea mai stilata celebritate din Romania: Deea Codrea, Oana Radu, Andreea Tonciu, Theo Rose, Alexandra Ungureanu, Cristina Siscanu, Bianca Rus, Calina Dumitrescu si Raluca Tanase.

Nu pierdeti, incepand de sambata aceasta, 29 august, de la ora 22:00, continuarea celei mai frumoase competitii, „Bravo, ai stil! Celebrities”! Show-ul prezentat de Ilinca Vandici va putea fi urmarit patru zile pe saptamana, de miercuri pana sambata, de la ora 22:00, la Kanal D!