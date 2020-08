Teo Trandafir a vorbit despre cum a reușit să slăbească și despre cuvintele dure pe care oamenii i le adresau atunci când era grasă.

Aceasta a povestit pentru Revista ELLE că în perioada adolescenței nu a avut probleme cu greutatea, dar că lucrurile au început să se schimbe de la vârsta de 21 de ani.

„Relația mea cu corpul meu nu a fost una deficitară de la început, pentru că am avut norocul să fiu cumva frumușică până la un anumit moment al vieții mele.

Undeva la 21 de ani am început să mă îngraș. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului și asta mă speria.

Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri, și am devenit femeie, brusc am început să o iau razna și asta fără a modifica dozele de mâncare.

Am stat și m-am gândit în toate felurile. Nu mâncam mai mult decât altă dată, nu mâncăm la alte ore. Am continuat să mă îngraș, am ajuns la un moment dat la 140 de kilograme.

Dar viața mi-a dat șansa exact atunci să fiu aleasă pentru asta”, spune Teo Trandafir.

Comentariile negative au existat

Deși atunci când a intrat în televiziune, multe telespectatoare s-au identificat cu Teo Trandafir, au existat și multe comentarii negative care în timp au avut un efect devastator asupra prezentatoarei de la Kanal D.

Aceasta a spus că a primit numeroase cuvinte de batjocură de la colegii de breaslă. Aceștia comentau mereu dacă o vedeau că mănâncă.

„Colegii de breaslă nu făceau altceva decât să facă mișto de mine pe tema asta. Să zicem că aveam cu toții un ciorchine de strugure. Și fiecare lua câte un bob. Toată lumea se uita la mine. Sau dacă eu băgăm un bob de strugure în gură, toată lumea zicea ‘de-aia te îngrași, că mănânci cu poftă’. Ceea ce mi se părea nedrept. Pentru că eu mâncam cât mânca toată lumea. Și nu cunoșteam sentimentul de poftă.

Dar auzeam constant ‘nu mai mânca atât!’. Până la un moment dat, când m-am enervat și am zis: bun, Teo e grasă, Teo e grasă, Teo e grasă! Și dacă nu mai e, ce mai facem? Pentru că tâmpită Teo nu e, mincinoasă nu e, hoață nu e. E grasă. Asta se poate remedia cel mai ușor. O trăsătură de caracter e mai greu de corectat. Pe când așa, o chestiune fizică poate fi ușor trecută la bifate.

Însă în momentul în care cineva te jignește în mod constant, folosind aceleași apelative, începi să crezi în ele și devii tu însuți foarte apăsat de lucrurile care ți se spun. Dacă îi spui unui copil întruna că e prost, că e urât sau că e rău, o să ajungă să creadă. La rândul meu ajunsesem să cred că totul stă în asta”, a spus Teo pentru sursa anterior menționată.

Ajutorul a venit de la doamna doctor Mihaela Bilic

Teo mai povestește că a ajuns să creadă ce i se spunea și că asta a dus la o perioadă lungă de restricții alimentare. Mai mult decât atât, aceasta a spus că ajunsese să fie obsedată de greutatea pe care o are.

Totul s-a schimbat, însă, atunci când a întâlnit-o pe doamna doctor Mihaela Bilic, cea care i-a spus să nu mai fie așa de rea cu ea și să nu se mai jignească atât.

„Îmi aduc aminte că într-o zi mi-am dat seama pe la ora patru că nu mâncasem nimic. Și am zis: dar ce ar fi dacă aș transforma asta într-un eveniment? Și din momentul ăla m-am oprit din mâncat.

Eram obsedată, nu mă gândeam decât la asta. Începusem să beau și din ce în ce mai puțină apă, pentru că aveam impresia că dacă am băut o cană cu apă m-am îngrășat 250 de grame. Și nici așa nu a fost bine. Am dat-o în partea cealaltă. Fiind un om destul de temperamental, eu n-am căi de mijloc.

Până când am cunoscut primul nutriționist, doamna doctor Bilic, prin 2000 și ceva, care m-a învățat să am răbdare cu mine, să nu mă mai cert, să nu mă mai bat atât, să nu mai fiu atât de aspră cu mine, să nu mă mai jignesc în sinea mea.

Și m-a adus cumva până într-un moment în care am putut să văd rezultate. Am slăbit vreo 30 de kilograme într-o vară. În acel moment, din punct de vedere al audiențelor, am înregistrat o scădere.

Și astăzi mi se întâmplă să mă întâlnesc cu oameni prin diferite locuri care îmi spun ‘Îmi plăceai mai mult atunci!’. Și atunci eu nu mai știu cum să o dau. Dacă ești grasă, de ce ești grasă. Dacă ești slabă, de ce ești slabă. Și am hotărât să fac așa cum cred eu că e mai bine”, spune Teo Trandafir.