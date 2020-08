Plecarea lui Emily Burghelea de la „Acces Direct” a stârnit o serie de controverse. Aceasta a susținut că singurul motivu pentru care renunță este ar fi că Vulpița a fost agresată de Viorel.

„Se întâmplă multe. Începe războiul. Nu am plecat de acolo degeaba. Am demisionat, nu am fost dată afară. Am niste argumente solide în acest sens. Veronica (n.r. Vulpita) a venit la mine să se plângă că Viorel o bate, avea ochiul vânăt și o vânătaie uriașă pe mână.

Mi-a cerut să o ajut, spunându-mi că a cerut și ajutorul celor de la Acces Direct, însă a fost refuzată, i s-a spus să tacă din gură, nu au vrut să îi ia nici măcar un apartament ca să nu mai stea cu nenorocitul acela în casă”, a povestit fosta asistentă a Mirelei Vaida, la acel moment.

Emily pleacă la Kanal D

Deși a fost o experiență destul de neplăcută și mulți credeau că Emily va dispărea pur și simplu, aceasta are deja în plan un nou proiect și își dorește extrem de mult să fie în atenția publicului.

În ceea ce privește veniturile fostei asistente ale Mirelei Vaida, aceasta câștigă acum doar din Instagram.

„Îți spun sincer, din Instagram chiar se câștigă bani. Visul meu de când eram mică era să fiu prezentatoare de știri. Îmi place să fiu în atenția publicului, să împărtășesc energia cu publicul. Mi s-a zis că pot, că transmit energia asta’, a spus Emily la Teo Show.

În ceea ce privește următorul proiect, Emily Burghelea ar urma să se reîntoarcă la Kanal D, la Teo Show, în rubrica intitulată Test de vedetă’.