Revenirea în țară din vacanță a provocat panică în rândul familiei fostei vedete TV, aceștia au trecut prin momente de coșmar, când avionul în care se aflau a întâmpinat o zonă cu turbulențe, mai precis o furtună care a făcut ca aeronava să cadă în gol de trei ori.

Atât Emily Burghelea cât și familia sa s-au speriat teribil. Vedeta a împărtășit recent fanilor săi de pe rețelele sociale întreaga experiență.

Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea la întoarcerea din Maldive

Emily Burghelea a mers alături de soț și cei doi copii într-o vacanță exotică, în Maldive. Aceștia s-au cazat pe o insulă, în mijlocul oceanului, iar întreaga familie a fost nevoită să ia un hidroavion pentru a ajunge pe insulă. Deși vacanța a fost minunată, experiența de întoarcere în țară a fost una deloc plăcută: din cauza unei furtuni, avionul în care se aflau a căzut în gol de trei ori.

„Am ajuns cu bine! Am trecut printr-o furtună GROAZNICĂ, avionul a căzut în gol de 3 ori dar mulțumim lui Dumnezeu suntem bine” a relatat Emily Burghelea fanilor, pe contul său de Instagram.

Acesta nu a fost singurul ghinion al familiei: Emily Burghelea și familia sa au pierdut avionul la întoarcerea din vacanță, fiind nevoiți să își cumpere alte bilete.

Iată ce a povestit vedeta despre întreaga experiență: „Mi se pare incredibil. Practic, nu au vrut să ne mai ia. Nu au vrut să ne mai ia, deși… noi am fost… adică… chiar nu înțeleg care e problema, efectiv. Nu ne mai iau. Ne zic că s-a închis check-in-ul, deși noi am ajuns aici cu seaplean-ul organizat de ei. Mă doare, efectiv, burta de nervi. Ne-au schimbat zborul. Practic, am luat alte bilete, ca să putem măcar conexiunea să o prindem, pentru că noi mergem în Qatar și, de la Qatar, ajungem pentru Roma. Sper să îl prindem pe ăsta. Nu e ok, nu e ok, chiar nu e ok. Nu o să mai avem locuri în avion unii lângă alții, sper, totuși, să avem… nici măcar Amedea nu e cu noi’”.

Boala cu care se confruntă fiul lui Emily Burghelea

Fiul lui Emily Burghelea se confrunta cu simptomele unei alergii, vedeta a decis să-i facă acestuia o serie de investigații, aflând astfel că suferă de dermatită atopică.

„Nu știu ce să ne mai facem cu dermatita asta atopică. Căutăm specialiști. Până acum am discutat despre problema asta doar cu doamna doctor de familie și ne-a dat dânsa un tratament, dar cred că trebuie să aprofundăm situația, să mergem și la dermatolog, mi-a spus că ar fi bine să mergem și la alergolog, ca să vedem dacă nu cumva este vorba despre vreo alergie la ceva ce mănânc eu. Este alăptat doar la sân și poate fi, nu știu, mi-a spus că poate ar putea fi o alergie la lactoză, poate n-ar mai trebui să mănânc eu o perioadă lactate sau poate fi o alergie la ceva din dieta mea sau la detergenți, dar ideea este că nu mai pot să-l văd așa. De fiecare dată mi se pare că îi trece, că se vindecă, dar de fiecare dată apar și este și mai rău, și mai rău, fiecare erupție este diferită. Nu apar foarte des, dar și când apar este ceva groaznic, mai ales că îl văd că îl doare, vrea să se scarpine… e ceva rău’, a povestit Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.