Cancerul Ronei Hartner a recidivat, în prezent artista se confruntă din nou cu cancerul, de această dată în stadiul 4, cu metastaze.

Noua veste pare că a doborât-o, în ciuda firii sale mereu optimiste, la acest lucru au contribuit mai ales noile indicații ale medicilor: ea nu va mai putea lucra, cel puțin până când situația se va îmbunătăți.

Rona Hartner își anulează toate proiectele și spectacolele

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da am o stare de oboseală permanentă.

Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a declarat celebra actriţă şi cântăreaţă.

Cancerul a fost descoperit după ce artista acuza tuse continuă. Atunci când medicii din Franța nu i-au dat un diagnostic, un pneumolog bun din România a reușit să găsească problema după doar câteva investigații.

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav.(…) Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta.

A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. (…) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, mărturisește Rona Hartner.

Recomandările medicilor

La fel de grea a fost pentru artistă și vestea că trebuie să renunțe la toate planurile profesionale, o problemă gravă deoarece nu va mai putea câștiga bani pentru a acoperi notele de plată uriașe pentru tratamentele.

„Mai aveam concerte și în România, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul. Nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă.

Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani. Boala mi-a dat totul peste cap”, a povestit artista.

Rona Hartner are o rugăminte pentru fanii săi

„Rugați-vă pentru mine așa: Doamne, dă-i lui Rona un miracol, fă să dispară boala, cu metastaze, cu tot! Boala e în stadiul 4, nu e bine. Când ești bolnav te abandonezi lui Dumnezeu. Trebuie să ne conectăm cu autorul vieții, dacă ne împărtășim des ne simțim mai bine.

Nu știu ce deznodământ o să aibă această nouă boală, pneumonie, metastaze la cap, cancerul se comportă cam agresiv, dar Dumnezeu e mare, îl rog pentru un miracol, în fiecare zi fac rugăciuni: Cancerule, ieși din mine! O să urmez nu citostatice, ci imunoterapie, e mai suportabilă. N-am terminat misiunea pe pământ, am o voință proprie”, a mai spus Rona Hartner.