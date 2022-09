Rona Hartner a trecut prin momente cumplite! Vedeta îşi pierduse vocea, dicţia și chiar memoria

În urmă cu trei ani, Rona Hartner a trecut printr-o experință nefericită care i-a marcat profund viața și cariera de artistă. Aceasta a fost bolnavă de cancer și, chiar dacă a învins boala, a rămas cu sechele adânci. Cancerul i-a furat vocea, dicția și memoria. Vedeta ajunsese să nu își mai amintească propriile melodii.

„Am avut acum trei ani o mare cumpănă a vieţii. Am traversat un cancer… îmi pierdusem vocea, memoria şi locuţiunea. Nu mai aveam dicţie. Era foarte greu! Ca artist, să îţi pierzi memoria, să nu îţi mai ştii piesele tale… A fost cumplit! Din fericire, m-am reinventat!’, a povestit artista.

Vedeta a explicat, totodată, cum și-a revenit după acea cumpănă.

„Am înotat în fiecare dimineață în apa rece a Mediteranei și m-a ajutat să elimin toxinele de la chimioterapie. Analizele generale mi-au ieșit foarte bine. Doctorul meu mi-a spus că nici nu mai am nevoie să fac alte investigații.

Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult”, spunea ea.

Rona Hartner nu are nicio intervenție chirurgicală: „La 49 de ani încă nu am nicio operație”

Deși a trecut prin momente grele, soarele a răsărit din nou în viața ei. În prezent, la cei 49 de ani ai săi, Rona Hartner este mândră că nu are nicio intervenţie chirurgicală. Aceasta a mărturisit că reușește să se mențină tânără cu ajutorul somnului. În plus, ea nu bea cafea și nici nu fumează.

„Mă bucur că la 49 de ani încă nu am nicio operație, niciun fel de injecție vreodată și simt că nu am nevoie. Fața mea, bineînțeles că mai face și ea câte un rid de expresie, dar încă nu am nevoie de nicio intervenție exterioară și mă bucur enorm.

E clar că este și capitalul fizic, dar și faptul că mă hidratez bine, că dorm foarte bine, că nu beau, nu fumez, nu mă stresez, nu mă mai uit la TV, nu vreau să mai aud nimic despre război, am închis televizorul din toate punctele de vedere. Nu mă mai uit decât la divertisment, la comedii, momente de rugăciune online și cam atâta tot.

În rest, nu mai deschid televizorul pentru că m-am stresat prea mult, am făcut mai multe atacuri de panică de la război, de la începutul lui martie și m-am oprit brusc”, a explicat vedeta, în cadrul emisiunii TV „Te cunosc de undeva”.