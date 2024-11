O informație falsă, răspândită în spaţiul public chiar de un post de televiziune naţional de mare audienţă, susține că șoferii care nu au nisip și lopată în mașină, pe timp de iarnă, pot fi sancționați cu amenzi severe. Conform știrii care a circulat intens pe rețelele de socializare, persoanele care nu sunt echipate cu aceste obiecte, alături de anvelope de iarnă, ar risca o amendă de până la 3.000 de lei.

Pe măsură ce sezonul rece se apropie tot mai mult, aducând ploi, zăpadă, polei și gheață, cozile la vulcanizări devin din ce în ce mai lungi. În același timp, circulă frecvent informații false care îi pot pune pe șoferi în situații complicate și confuze.

Mulți șoferi preferă să ignore legile, presupunând că nu vor fi prinși „pe picior greșit”. Totuși, când află ce amenzi riscă pentru nerespectarea unor reglementări presupuse, devin mai motivați să se conformeze.

Astfel, o informație vehiculată în presă susținea că, începând cu 15 noiembrie, toți șoferii din România ar fi obligați nu doar să își echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă, ci și să transporte în mașină nisip și o lopățică, utile în cazul unui blocaj în zăpadă.

Știrea respectivă preciza că nerespectarea acestor „noi reguli” ar atrage o amendă de 3.000 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare. Întrebați despre această „lege” în trafic, unii șoferi au declarat că au auzit despre obligativitatea echipării și că se pregătesc să achiziționeze cele necesare, unii chiar fiind surprinși în drum spre magazinele de bricolaj.

Pentru a clarifica situația și a liniști spiritele, un polițist a demontat aceste informații false, deși a recunoscut că, inițial, chiar și el a avut dubii, întrebându-se dacă nu cumva îi scapă unele dintre ultimele modificări legislative.

„La fel cum ați rămas voi când ați văzut această știre, la fel am rămas și eu când am văzut videoclipul la știrea postată de un site național de știri, adică nu pus pe contul cuiva care vrea să facă vizualizări. Și, pentru că mâine este 15 noiembrie, iar așa cum se spune în știre, ar trebui să intre în vigoare legea conform căreia șoferii care nu au nisip și lopățică în autovehicul vor fi amendați cu 3.000 de lei, am intrat în panică.

Am zis, bă, poate mi-a scăpat mie ceva, poate n-am fost atent, am zis hai totuși să verific. Este un site național care oferă seriozitate informațiilor pe care le oferă. Am căutat toate modificările codului rutier din ultima perioadă, am început să mă uit pe Monitorul Oficial, am sunat un prieten, ‘băi, știi ceva despre obligativitatea ca șoferii să dețină din 15 noiembrie lopățică, sac de nisip’”, a explicat Octavian Perțea, comisar șef în cadrul IPJ Bihor.