Femeile au devenit medici – și acum știm ce înseamnă empatia.

Femeile au devenit finanțiști – și acum știm ce înseamnă atenția la detalii.

Femeile au devenit CEO – și acum știm ce înseamnă project management-ul.

Femeile au pătruns în fabrici și ateliere – și acum știm că nu există material pe care să nu-l poată îmblânzi.

La GRAMPET Group, ne mândrim cu sutele de colege care ne fac munca mai frumoasă, care adaugă diplomație, rigoare și o doză de umanitate unui peisaj altfel rece și tehnic. Pentru toate acestea și pentru mult mai mult, fiecare dintre noi vrea să le mulțumească și să le transmită un gând special:

🔹 Gruia Stoica, cofondator și președinte GRAMPET Group:

„Când am pornit GRAMPET Group acum mai bine de 25 de ani, mă gândeam la locomotive, vagoane și uzine. Nu mi-am imaginat însă că peste ani, energia care mișcă acest imperiu industrial nu va veni doar din oțel și foc, ci și dintr-o sursă mai subtilă, dar la fel de puternică – femeile care trec zilnic pragul companiilor noastre.

Le văd venind dimineața, sigure pe ele, zâmbind, schimbând atmosfera prin simpla lor prezență. Căldura lor e mai intensă decât flacăra care topește metalul, iar mâinile lor construiesc viitorul, nu doar vagoane și locomotive.”

🔹 Vasile Didilă, cofondator GRAMPET Group și președinte TEF Group:

„Cândva, lumea era împărțită în meserii pentru bărbați și meserii pentru femei. Dar astăzi, femeile au rescris regulile jocului. Nu mai există limite, doar performanță.

Cred în femeile moderne. În cele care nu întreabă dacă pot, ci doar cum vor reuși. Și cred că viitorul acestei industrii nu se mai măsoară doar în tone de oțel, ci și în curajul și ambiția lor.”

🔹 Vizante-Dumitru Tomoni, vicepreședinte GRAMPET Group:

„În uzinele noastre, am văzut femei care lucrează cot la cot cu bărbații, dar ceea ce m-a surprins nu a fost forța lor, ci felul în care transformau metalul într-o operă de precizie, ca și cum ar fi fost catifea.

Oricât de aspră ar fi munca, ele o fac cu o grație care nu poate fi învățată, doar trăită. Aceasta este dovada că adevărata feminitate nu se pierde niciodată – se transformă într-o forță dură într-un loc al excelenței și al determinării.”

🔹 Cristian Rădulescu, director general Grup Feroviar Român:

„Într-o industrie în care precizia și forța definesc succesul, femeile reușesc să adauge ceva ce nicio mașinărie nu poate oferi: echilibru, viziune și o tenacitate care depășește orice obstacol.

Le-am văzut luând decizii rapide în momente de presiune, gestionând situații complexe cu o claritate dezarmantă și menținând direcția chiar și când vântul suflă împotrivă. Ele nu doar că fac lucrurile să meargă – ele schimbă regulile jocului.”

🔹 Dorin Soare, director general RELOC Craiova:

„În fiecare zi văd femei ce au ales să își urmeze pasiunea într-un domeniu care, odinioară, părea rezervat doar bărbaților. Le apreciez forța fizică, dar mai presus de toate, forța de caracter.

Pentru că adevărata provocare nu este să ridici, să sudezi sau să asamblezi – ci să ai curajul să-ți depășești limitele, să ieși din tipare și să demonstrezi că vocația nu are gen, ci doar determinare.”

🔹 Claudiu Hîrbu, director general adjunct Electroputere VFU Pașcani:

„Întotdeauna am crezut că femeile pot face orice își propun, dar femeile din uzinele noastră mi-au demonstrat că nu este doar o convingere optimistă, ci o lege a realității.

Le-am văzut transformând imposibilul în rutină, găsind soluții acolo unde alții văd doar obstacole și modelând viitorul cu aceeași precizie cu care șlefuiesc fiecare piesă ce le trece prin mâini.”

🔹 Cristian Dragomir, director general REVA Simeria:

„Mereu am fost captivat de această industrie, de sunetul metalului prelucrat, de ritmul unei fabrici care nu doarme niciodată. Dar nu credeam că această fascinație o poate împărtăși și o femeie.

Mi se părea că diminețile reci, zilele lungi și greutatea muncii sunt bariere de netrecut. Apoi le-am văzut – prezente, hotărâte, neclintite. Și am înțeles că blândețea nu este o slăbiciune, ci cel mai mare avantaj al lor. Pentru că acolo unde noi vedem procese, ele văd posibilități. Acolo unde noi vedem metal, ele văd viitor.”

🔹 Amedeo Neculcea, director general GP Intermodal:

„Transportul, spunea cineva, este omul in relațiile sale cu umanitatea… Este planificare, forță, organizare, adaptare, ,,moale legănare”, gratie, poezie… Unicitatea si ireversibilitatea fiecărui proces de transport, marile așteptări ale clienților in raport cu succesul fiecărei operațiuni, explica parțial definiția de mai sus.

Ori, nici omul si nici umanitatea nu exista in absenta Femeii. Daca in ultimele decenii Femeia a avansat in straturile superioare ale managementului sau a cucerit arii de activitate feroviara mai puțin specifice, trebuie precizat ca de la începuturile caii ferate Ea a fost mereu o prezenta esențială a domeniului. Aproape întreg sistemul informațional era si este asigurat de către Dansa.

Culegerea, transmiterea si arhivarea informațiilor in diverse forme si cu felurite instrumente (telegraf, telefon, mail, banda perforata, cretă, hârtie, etc.), fără de care nicio roata nu se poate pune in mișcare, au constituit monopolul neprețuitelor noastre Doamne ale Transportului Feroviar. Le mulțumim cu aceasta ocazie si le uram La Mulți Ani cu blânde primăveri!! „

🔹 Lucian Bădulescu, director general GP Rail Cargo:

„Metalul nu are memorie, nu are formă, nu are suflet. Și totuși, în mâinile femeilor care lucrează în industria noastră, acesta prinde viață. Nu este doar tehnică, nu e doar precizie – este o formă de artă.

Ele modelează metalul cu aceeași măiestrie cu care un sculptor își desăvârșește opera, îmbinând forța cu finețea și transformând oțelul rigid în mișcare și progres.”

🔹 Laurențiu George Dobre, director general Rolling Stock Company:

„Privind din afară, ai spune că industria feroviară este guvernată de metal și precizie, de reguli stricte și un ritm implacabil. Dar dacă privești mai atent, vei vedea că adevărata mișcare nu vine din utilaje, ci din oameni.

Iar femeile care lucrează aici nu doar au revendicat un loc, ci l-au redefinit. Ele nu doar că țin pasul, îl și impun – cu determinarea de a găsi mereu o soluție, cu perseverența de a nu renunța niciodată și cu ambiția de a transforma fiecare provocare într-o nouă șansă.”

🔹 Ștefan Androne, director general Logistica Feroviară:

„Industria feroviară a fost întotdeauna despre forță, dar cine a spus că forța trebuie să fie doar fizică? Femeile din companiile noastre rescriu regulile cu fiecare zi care trece – nu doar prin ceea ce fac, ci prin felul în care o fac.

Ele au demonstrat că puterea nu vine doar din brațe, ci și din minte, din curaj, din viziune. Astăzi, nu ne mai întrebăm dacă femeile își au locul aici – ne întrebăm cum ar fi fost industria fără ele. Și răspunsul este simplu: incompletă.”

🔹 Alexandru Chirciu, director general ITC:

„Dacă privești un tren pe șine, vei vedea doar o mașinărie puternică, construită să ducă lucrurile mai departe. Dar dacă privești mai atent, vei înțelege că în spatele fiecărei inovații, fiecărei îmbunătățiri, fiecărui detaliu care face diferența, există oameni – iar printre ei, femei care schimbă industria.

Ele adaugă claritate în proces, echilibru în execuție și viziune în progres. Ele nu doar aplică tehnologia, ci o transformă în ceva mai mare decât suma pieselor sale – într-un mecanism care funcționează și inspiră.”

🔹 Doru Avramescu, director general ROSERV:

„Există o concepție veche care spune că succesul se măsoară în renunțări, că pentru a fi puternic trebuie să lași ceva în urmă. Femeile din companiile noastre ne-au demonstrat contrariul. Ele au ales să fie profesioniste fără să își piardă autenticitatea, să fie hotărâte fără să își piardă sensibilitatea, să fie lideri fără să renunțe la cine sunt.

Ele nu schimbă doar această industrie – ele schimbă modul în care definim excelența. Și o fac fără compromisuri.”

Există o forță pe care niciun motor nu o poate egala, o precizie pe care niciun mecanism nu o poate imita, o energie pe care nicio industrie nu o poate genera singură. Este forța femeilor.

Vă mulțumim vouă, celor care:

Dați viață.

Îngrijiți familii, echipe, comunități.

Munciți cu mâinile, cu mintea, cu sufletul.

Construiți, conduceți afaceri, inovați.

Zâmbiți, aduceți echilibru, păstrați viu firul invizibil ce ține lumea unită.

Fără voi, nimic nu ar avea aceeași forță, aceeași frumusețe, aceeași direcție.

La mulți ani, doamnelor! Voi aduceți primăvara!