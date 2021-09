Rona Hartner și Herve Camilleri au divorțat oficial la notar, pe 17 septembrie. După trei ani de căsnicie, cei doi au decis să se despartă, însă totul s-ar f întâmplat cu păreri de rău.

Artista susține că Herve nu își mai dorea să semneze, iar în ziua divorțului acesta i-ar fi spus că de fapt nu și-ar fi dorit niciodată să se ajungă la divorț, așa că decizia a fost a Ronei Hartner. Totodată, aceasta a mai declarat că a trăit momente frumoase alături de soțul ei, însă au fost și momente urâte care au depășit tot ce se putea.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea.

Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a declarat Rona Hartner, la Prima TV.

Mesajul lui Rona Hartner pentru Brigitte Pastramă

Amintim faptul că pentru Rona Hartner divorțul de DJ-ul francez a fost unul destul de dificil. Artista a suferit mult, devenind sensibilă în fața anumitor situații, iar acest lucru s-a întâmplat și în momentul în care aceasta a văzut-o pe Brigitte Pastramă cum plângea la televizor din cauza mariajului cu Florin Pastramă.

În acest context, artista i-a trimis un mesaj lui Brigitte, care nu a fost primit prea bine de florin Pastramă. Rona Hartner declar atunci că știe cum se simte o femeie într-o astfel de postură și speră ca cuplul să fie fericit în continuare, fără a o mai vedea pe Brigitte întro astfel de stare.

„În primul rând, eu nu mă bag deloc în familia lor, să fie foarte clar, nu mă interesează ce fac. Am văzut-o pe Brigitte plângând la televizor și am fost un pic emoționată pentru că și eu trec printr-un divorț și știu cât de greu este când nu te înțelegi în familie. Îi cer scuze lui Florin Pastramă, poate că l-am înțeles greșit, așa se vedea de la televizor că ea ar fi nefericită. Sper să fie fericiți, mă bucur dacă sunt fericiți”, a declarat Rona Hartner pentru Impact.ro.