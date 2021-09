Brigitte și Florin Pastramă nu se lasă intimidaţi de ultimul scandal în care au fost implicaţi!

După scandalul măştilor de protecţie contrafăcute, cei doi sunt gata să pornească o nouă afacere, de data aceasta în domeniul construcţiilor.

Reamintim că, pe 22 iulie, poliţiştii au efectuat percheziţii acasă la Brigitte Pastramă și soțul ei, Florin Pastramă. Cei doi sunt acuzați că ar fi vândut măști de protecție contrafăcute, reprezentând branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi.

“Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei. Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România.

Nu știam că nu se vând cu semnele noastre. S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei (poliţiştii – n.red.) au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde”, a explicat ulterior Brigitte într-o emisiune TV.

Acum, Brigitte Pastramă a povestit pentru Antena Stars în ce constă noua lor afacere şi ce vor putea vedea fanii Antena Stars în cadrul noului sezon al reality show-ului lor de pe acest post TV, scrie Libertatea.

“De mâine o să ne vadă telespectatorii. O să fie despre viața noastră, dar nu se mai filmează acasă, ci la lucru. În sezonul trecut am filmat despre viața noastră în general, dar pe la final ne-a apucat flama cu renovările prin curte, așa că în vacanță am deschis un șantier întreg, de câteva hectare.

Iar în acest sezon construim, muncim cu spor, facem lucruri interesante într-o arie mare. O să fie mai multe șantiere, o să vedeți mai multe de mâine, nu construim case, ci chestii noi. O să construim tot felul de lucruri noi, unele chiar și ciudate, acum sperăm să ne și iasă, că ne mai și certăm.

Amenajăm și locul de joacă ca să fie ok și dacă vine valul patru, vrem să facem o zonă și pentru iarnă. Shaormeria am închis-o, dar am închiriat spațiul, am investit prea mult, dar nu a mers. Ne prăbușeam dacă acum nu investeam”, a declarat Brigitte.