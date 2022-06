Cântărețul Justin Bieber a fost nevoit, la recomandarea medicilor săi, să își amâne cele trei concerte pe care le avea programate săptămâna aceasta pentru turneul său mondial „Justice”. Este vorba despre cele două spectacole din Toronto, programate pentru 7 și 8 iunie, și cel din Washington DC, pe 10 iunie.

Starul pop a făcut publică vestea pe rețelele de socializare, unde a dat asigurări că nu a reușit să se recupereze la timp, dar nu a dat detalii. Acesta a spus că îi pare nespus de rău că nu se poate întâlni cu miile de fani care își cumpăraseră deja bilete.

„Nu-mi vine să cred că spun asta. Am făcut totul pentru a mă face bine, dar boala mea se agravează. Mi se rupe inima că va trebui să amân următoarele câteva concerte (ordinele medicului). Pentru toți fanii mei vă iubesc foarte mult, mă voi odihni și mă voi face bine”, a scris Bieber pe Instagram.

Concertele nu au fost anulate, ci, după cum a precizat interpretul, acestea s-au amânat pur și simplu pentru date ulterioare. Se așteaptă ca firma promotoare care gestionează spectacolele să le ofere clienților posibilitatea de a returna biletele și de a primi o rambursare corespunzătoare.

