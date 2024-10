De asemenea, Japonia a redus achizițiile obligațiunilor străine cu aproape jumătate, până la 7,7 trilioane yeni, iar cumpărarea acțiunilor din alte colțuri ale lumii a fost mai mică de 1 trilion yeni.

„Va fi una dintre tendințe pentru următorii 5 până la 10 ani”, afirmă Arif Husain, șeful departamentului de venituri fixe la T. Rowe Price, cu o experiență de trei decenii în investiții. „Va exista un flux susținut, gradual, dar masiv, de capital, înapoi în Japonia, din străinătate”, estimează expertul.

Cu 4,4 trilioane de dolari investiți în străinătate, o sumă mai mare decât economia Indiei, viteza și dimensiunea oricărei retrageri au puterea de a perturba piețele globale. Chiar dacă diferența dintre ratele din Japonia și alte țări s-a redus, fluxurile nu au fost atât de mari cum prognozau unii investitori.

Un gigant Carry-Trade

Investițiile în alte colțuri ale lumii au fost comparate cu un gigant Carry-Trade, unde investitorii au beneficiat de dobânzi ultra-scăzute acasă pentru a finanța achizițiile în străinătate.

Sfera de aplicare a fluxurilor va depinde de ritmul și traiectoria ratelor din Japonia. În timp ce guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a indicat că factorii de decizie vor fi mai temperați în ceea ce privește planurile de creștere, strategii prognozează aproape în unanimitate o monedă japoneză mai puternică pentru anul viitor, având în vedere că politica se va normaliza inevitabil.

Randamentele obligațiunilor de stat japoneze pe 30 de ani au crescut cu aproximativ 40 de puncte, până la peste 2%, deoarece Banca Japoniei a majorat ratele în acest an, scrie Bloomberg.

T&D Asset Management Co. susține că un randament JGB pe 30 de ani, de peste 2,5%, va face, probabil, ca banii să se întoarcă în țară. Dai-ichi Life Insurance Co. a declarat în aprilie că randamentele de peste 2% ale acestor obligațiuni ar fi relativ atractive.

Japan Post Insurance Co. investește în continuare în offshore, dar „a devenit mai ușor să investești în active denominate în yeni”, a declarat Masahide Komatsu, director general la departamentul global de investiții de credit al companiei. „Vrem să ne diversificăm investițiile”, a continuat el.

Mizele sunt uriașe

Potrivit Bloomberg, mizele sunt uriașe: investitorii din Japonia sunt cei mai mari deținători străini ai obligațiunilor guvernamentale americane și dețin aproape 10% din datoria Australiei.

Ei controlează acțiuni în valoare de sute de miliarde de dolari, din Singapore până în Țările de Jos și SUA, deținând între 1% și 2% din piețe. Aria lor se extinde la investiții cu risc ridicat, cum ar fi criptomonede și datorii care au explodat în Europa.

De asemenea, au acumulat participații cu dobânzi sub zero acasă și au luat totul, de la obligațiuni braziliene care au un randament de peste 10% până la acțiuni Alphabet Inc. și pachete de împrumuturi riscante în SUA.

Un scenariu de coșmar

Un scenariu de coșmar pentru piețe ar fi versiunea extremă a haosului din 5 august, când temerile privind ratele mai mari și o încetinire a economiei americane au dus la o încetinire rapidă a așa numitului carry-trade de către fondurile speculative globale și alți speculatori de peste mări.

Nikkei 225 a suferit cea mai mare pierdere din 1987, indicatorul de volatilitate al acțiunilor de pe Wall Street a crescut, iar yenul a avansat. Chiar și aurul, un refugiu în timp de stres, a căzut.

Investitorii din Japonia – inclusiv unele dintre cele mai mari fonduri de pensii și asigurători din lume – au subliniat potențialul unor schimbări tectonice și mai grave.