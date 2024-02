Nemulţumire printre simpatizanţii lui Aleksei Navalnîi. În urmă cu o zi, Iulia Navalnaia, văduva fostului opozant rus, şi-a deschis un cont pe reţeaua X (noua denumire a Twitter).

Totul nu a durat decât o zi. Marţi, 20 februarie, contul acesteia nu mai putea fi accesat, ca urmare a unei suspendări.

Motivul clar pentru această suspendare nu a fost însă făcut public.

Hey @elonmusk! Please explain exactly which rules were violated by @yulia_navalnaya. pic.twitter.com/kzqTi5nvvY

— The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) February 20, 2024